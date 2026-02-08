Pronostici Sassuolo-Inter: marcatore e tiri in porta

Sassuolo-Inter, i pronostici della sfida che vedrà i neroverdi sfidare i nerazzurri: le dritte in chiave player building

Con la chiara volontà di azzannare il campionato in uno dei frangenti più importanti della stagione, l’Inter fa visita al Sassuolo a quattro giorni di distanza dall’exploit in Coppa Italia contro il Torino proprio a Reggio Emilia.

Consapevole dell’importanza di una sfida da non fallire per tenere a debita distanza il Milan, Chivu si affida nuovamente ai titolarissimi dopo il massiccio turnover con i granata. Al centro dell’attacco spazio nuovamente a Lautaro Martinez, famelico ed assolutamente incisivo negli ultimi mesi.

Con tredici reti all’attivo – la maggior parte dei quali siglati contro avversari dall’ottavo posto in giù – il “Toro” può far leva su un tasso di Expected Gol complessivo dell’11,11 il che, unito alla vocazione offensiva di una squadra abituata a fare la partita con consapevolezza, tecnica e qualità, è un imprescindibile punto di riferimento dal quale partire.

Sassuolo-Inter, le scelte sui possibili tiratori

Continuando a puntare il mirino sull’attacco, è sicuramente degna di considerazione anche la candidatura di Thuram in ottica Over 1,5 tiri in porta plus con il francese in vantaggio su Pio Esposito per una maglia dal 1′ dopo la parentesi griffata in Coppa Italia.

Assoluto padrone della corsia mancina e autentica stella di una squadra che non può fare a meno delle sue sgroppate, Federico Dimarco si candida a vivere un altro pomeriggio coi fiocchi. Letteralmente disarmante in questa stagione, l’ex Hellas Verona sta trovando la porta avversaria con una facilità a tratti irrisoria.

I trentasei tiri impreziositi dalle quindici conclusioni indirizzate nello specchio sono un bottino degno di un attaccante: è altamente probabile che Dimash iscriva il suo nome nel tabellino marcatori anche contro il Sassuolo. Interessante è anche l’Over 0.5 tiro in porta di Zielinski.

Sul versante opposto, infine, non si può mai bypassare il nome di Berardi che, ritornato dopo lo stop causa infortuni, sa come colpire i nerazzurri.

Lautaro Martinez marcatore plus; Thuram Over 1,5 tiri in porta plus, Zielinski, Dimarco e Berardi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,89 su Goldbet.