Pronostici Juventus-Lazio: marcatore e tiri in porta

Juventus-Lazio, i pronostici della sfida in programma all’Allianz Stadium: le dritte in chiave player building, tutti i dettagli

Archiviato l’esito del quarto di finale di Coppa Italia, la Juventus di Luciano Spalletti si getta a capofitto in campionato. Ad attendere i bianconeri è una Lazio che, sia pure in difficoltà, proverà a giocarsi le sue chances in un confronto che comunque vede i favori del pronostico pendere a favore dei padroni di casa.

Devastante quando riesce a prendere in mano le redini del gioco, la “Vecchia Signora” sta ritrovando stimoli, motivazioni e bel gioco. La cura del tecnico di Certaldo sta dando i suoi frutti sia in difesa che (soprattutto) dalla cintola in su. Vista la predisposizione dei biancocelesti, abituati a tenere alto il proprio baricentro, la Juve potrebbe fare la voce grossa.

In un mosaico marcatori che si appresta ad essere completato con diverse tessere, fari puntati su Kenan Yildiz. Al rientro dallo stop dall’infortunio, l’attaccante turco vuole festeggiare nel migliore dei modi il sontuoso rinnovo di contratto.

L’occasione, numeri alla mano, sembra essere ghiotta: il numero 10 bianconero non ha ancora segnato alla Lazio, squadra che tende a concedere molto agli esterni offensivi avversari.

Pronostici Juventus-Lazio: raffica di tiratori sul tavolo

Finalmente determinante a differenza di quanto successo nel primo scorcio di stagione, Jonathan David è chiamato a riscattare la deludentissima prestazione dell’andata, caratterizzata da un numero clamoroso di errori individuali. Cattivo e propositivo, l’attaccante canadese ha preparato il terreno propizio: l’Over 1,5 tiri in porta è da prendere in considerazione.

Per chiudere il cerchio, fari puntati anche su altri due profili abituati a far male dalla cintola in su con inserimenti impattanti: sia McKennie che Isaksen hanno chances concrete di far male, trovando la via della porta in almeno un’occasione.

Yildiz marcatore plus; David Over 1,5 tiri in porta plus; McKennie ed Isaksen Over 0,5 tiri in porta plus si trovano a quota 11,99 su Goldbet.