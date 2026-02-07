Pronostico Spezia-Entella: sorpasso per la salvezza

Spezia-Entella è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Con tre punti, lo Spezia, una squadra che lo scorso anno è stata ad un passo dalla Serie A, potrebbe uscire dalla zona retrocessione. Farlo in un derby contro l’Entella – avanti di una sola lunghezza – sarebbe il massimo per la truppa di Donadoni. Che sì, vuole per forza questi tre punti che si potrebbero rivelare fondamentali.

Nonostante la sconfitta nell’altro derby contro la Samp (arrivata nei minuti finali), lo Spezia ha dimostrato di avere delle qualità che la possono tirare fuori da questa situazione di classifica. Una squadra compatta (nonostante qualche addio a gennaio), una squadra che rema tutta dalla stessa parte e che in casa, soprattutto, viene da due vittorie consecutive di fila. Non c’è due senza tre dice un solito proverbio. E anche il fatto che l’Entella sia una di quelle formazioni che in stagione non è mai riuscita a vincere in trasferta ci permette di sottolineare il concetto. Se da un lato, quindi, c’è un club che sta costruendo nelle gare davanti ai propri tifosi le possibilità di tirarsi fuori da una zona di classifica sicuramente non adatta a quelle che sono le proprie qualità, dall’altro ce n’è una che starà ancora dentro la zona playout – o retrocessione diretta – per il semplice fatto che quando si muove dalla comfort-zone non riesce a esprimersi al meglio. Insomma, una sfida ben chiara.

Come vedere Spezia-Entella in diretta tv e in streaming

Spezia-Entella in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.28 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Non sarà una gara dal grande spettacolo, la posta in palio è troppo alta. Ma arriverà comunque la vittoria dello Spezia, alla terza affermazione di fila in casa che si potrebbe tirare fuori dalla zona rossa della classifica.

Le probabili formazioni di Spezia-Entella

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Valoti, Cassata, Comotto, Adamo; Di Serio, Artistico.

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Karic, Guiu; Debenedetti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0