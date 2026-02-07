Pronostico Monza-Avellino: da settembre è cambiato tutto

Monza-Avellino è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La gara d’andata si è giocata a settembre. E l’Avellino, all’inizio dell’anno praticamente, era riuscito a prendersi tre punti pesantissimi contro i brianzoli. Si sapeva che prima o poi le qualità sarebbero venute fuori, e infatti da allora le cose sono cambiate.

Adesso, com’è giusto che sia, il Monza lotta per la promozione diretta in Serie A e, insieme al Palermo, per via della qualità della rosa nonostante a gennaio ci sia stato qualche movimento in uscita, ci pare la squadra maggiormente credibile per raggiungere il traguardo. Parliamo di una società che ha tenuto i migliori in tutti i reparti e che ha inserito pure Hernani, subito decisivo nel momento in cui è stato spedito in campo. Dal proprio canto l’Avellino sta facendo il campionato che si era sicuramente prefissato di fare: parliamo di un club che naviga a metà classifica con un ottimo margine di vantaggio rispetto ai playout e che non può guardare più di tanto ai playoff. In casa i campani non è che poi riescano a esprimersi nel migliore dei modi: una sola vittoria nelle ultime cinque – e un pareggio – a controprova del fatto che si fa meglio davanti al pubblico amico. Insomma, il posticipo di domenica, unica gara in questione per quanto riguarda il campionato cadetto, ci pare assai indirizzata verso un’affermazione della formazione di casa. Pochi dubbi sul finale.

Come vedere Monza-Avellino in diretta tv e in streaming

Monza-Avellino in programma domenica alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Monza assolutamente vincente che continuerà la propria corsa alla promozione diretta in Serie A. In questo frangente della stagione i punti valgono davvero doppio e i brianzoli hanno qualcosa in più dei campani che al momento sono anche tranquilli in classifica.

Le probabili formazioni di Monza-Avellino

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Carboni, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Hernani, Dentello Azzi; Colpani, Balde; Mota.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0