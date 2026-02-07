Pronostico Lecce-Udinese: arriva la terza di fila

Lecce-Udinese è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sta facendo molto bene l’Udinese in questo campionato. La vittoria contro la Roma ha reso la classifica davvero interessante per gli uomini di Runjaic, che magari possono pensare pure a qualcosa in più rispetto alla solita, almeno da due anni a questa parte, salvezza tranquilla.

Tutto tranquillo invece in casa Lecce non è: nel momento in cui andiamo online la squadra di Di Francesco sarebbe salva, ma domani, qualora la Fiorentina dovesse vincere, si potrebbe ritrovare dentro la zona rossa. E ci potrebbe in ogni caso rimanere, perché i bianconeri partono decisamente favoriti in questo match, forti di una serie di due vittorie di fila in generale, ma anche di due vittorie di fila in trasferta. Match vinti in maniera importante, su campi complicati. Ma quando tutto gira bene si sa, è sempre più facile fare risultato.

L’affermazione contro i giallorossi ha messo in evidenza anche una certa solidità difensiva che non può in nessun modo passare inosservata. Praticamente i friulani non hanno mai rischiato nulla dalle parti del proprio portiere: e siccome l’attacco del Lecce è il terzo meno prolifico del campionato, dopo quelli di Verona e Pisa, squadre che chiudono la graduatoria, allora ci aspettiamo un altro match con pochi gol. Ma con una vittoria esterna.

Ci sta una vittoria esterna in questa partita visto il momento che stanno vivendo queste due squadre. Udinese ancora vincente e terza affermazione di fila.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

LECCE(4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.

UDINESE(3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1