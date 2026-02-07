Pronostico Bologna-Parma: tre mesi dopo il sorriso

Bologna-Parma è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’ultima vittoria in casa del Bologna è contro il Parma. Ai calci di rigore e in Coppa Italia. L’ultima in campionato per la squadra di Italiano è datata 9 novembre, quando con una prestazione clamoroso venne battuto il Napoli. Quasi tre mesi senza successi davanti al pubblico amico. Una situazione che al Dall’Ara non si vedeva da parecchio tempo.

Si è inceppato qualcosa, è evidente. Pure contro il Milan si è capito dopo pochi minuti che la squadra di Allegri avrebbe avuto vita facile e così è stato. Ma a quanto pare, dopo tante sofferenze, è arrivato il momento di riprendere la marcia. Che poi chissà a dove potrebbe portare, visto che la classifica si è allungata parecchio e di possibilità di tornare in Europa, almeno tramite il campionato, ce ne sono poche. Ma anche se Italiano, probabilmente, farà un po’ di turnover – mercoledì prossimo c’è la Lazio in Coppa Italia – l’evidente obiettivo è quello di vincere questo derby e riportare un po’ di serenità dentro i tifosi. Il Parma, che non vince da quattro partite e vede una classifica che si è terribilmente complicata, possibilità ne ha poche. Contro la Juventus si è vista una squadra sfilacciata, senza capo né coda, e Cuesta, dopo aver anche cambiato modulo in tempi non sospetti, non ci pare sia riuscito a trovare una soluzione. Insomma, il Bologna tornerà a vincere.

Come vedere Bologna-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Parma è in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 1.95 Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. La vittoria del Bologna è quotata invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Tornerà il sorriso in casa Bologna, dentro un match che dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Bologna-Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1