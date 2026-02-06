Pronostico Wolverhampton-Chelsea: Blues contro l’orgoglio del fanalino di coda

Wolverhampton-Chelsea è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il piano di rimonta sull’Arsenal nella semifinale di ritorno di League Cup non è andato a buon fine. Il Chelsea in settimana è andato a sbattere contro l’ermetica difesa dei Gunners, che dopo aver tenuto a bada i Blues per un match intero, anestetizzando il loro attacco, hanno piazzato la zampata in pieno recupero aggiudicandosi anche il secondo round grazie ad un gol dell’ex Havertz (1-0).

L’attenzione di Liam Rosenior ora deve giocoforza spostarsi sulla Premier League. In campionato il Chelsea è in piena bagarre per un posto fra le prime cinque, posizioni che con ogni probabilità garantiranno il pass per la prossima Champions League. I londinesi hanno 40 punti, sono quinti ad un’incollatura dal Manchester United: la classifica però è ancora molto corta ed il margine di errore di Enzo Fernandez e compagni è assai ridotto, dal momento che il Liverpool ha un solo punto in meno.

Wolves a -18 dalla salvezza

Non hanno stupito nessuno, infatti, le scelte di formazione in coppa da parte di Rosenior, che ha lasciato inizialmente in panchina il convalescente Palmer – solo 30 minuti per la stella del club – ma anche i vari Estevao e Garnacho, entrati nella ripresa per provare a scalfire la retroguardia dell’Arsenal.

Al Molineux rivedremo quasi certamente il “vero” Chelsea: obbligatori i 3 punti contro il fanalino di coda Wolverhampton, spacciato da diverso tempo. I Wolves sono a -18 dalla salvezza e sostanzialmente con zero possibilità di mantenere la categoria.

Rispetto a qualche mese fa, tuttavia, hanno tirato fuori l’orgoglio, nel tentativo di retrocedere almeno con onore. Così si spiegano i 5 risultati utili consecutivi tra dicembre e gennaio, compreso il turno di FA Cup. Da un paio di giornate, in ogni caso, i nero-oro hanno “inaugurato” una nuova striscia negativa: due sconfitte di fila con Manchester City e Bournemouth, che in entrambi i casi hanno avuto la meglio 2-0 sugli uomini di Rob Edwards.

Il pronostico

Con Rosenior al timone il Chelsea è una squadra che non sa annoiare. Da quando il nuovo tecnico siede in panchina, i Blues hanno sempre trovato la via della rete tranne che nel derby di coppa con l’Arsenal (7 volte su 8), ma hanno anche mostrato una cronica incapacità nel chiudere la porta a doppia mandata (appena 2 clean sheet).

Al Molineux, contro un Wolverhampton che non ha più nulla da perdere e giocherà per l’onore, ci aspettiamo il ritorno del Chelsea offensivo, pronto a riscattare lo zero alla voce gol segnati in coppa. Il nostro consiglio è sul segno Squadra ospite segna in entrambi i tempi. La differenza tecnica tra le due rose è abissale e il Chelsea, per evitare brutte sorprese in ottica Champions, dovrà cercare di colpire subito e chiudere i conti nella ripresa. Se a questo aggiungiamo la fragilità difensiva dei padroni di casa e la tendenza dei Blues a concedere (almeno) una rete, la combinazione con il segno Gol rende il match estremamente interessante per gli scommettitori.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Chelsea

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sá; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Joao Gomes, André, Mané, H. Bueno; Arokodare, Hee-Chan Hwang.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3