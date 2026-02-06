Pronostico Newcastle-Brentford: duello tra le regine della “velocità”

Newcastle-Brentford è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

In pochi a inizio stagione si sarebbero immaginati di vedere il Brentford più in alto in classifica rispetto al Newcastle a questo punto del torneo. Le Bees invece sono andate oltre quelle che erano le aspettative – tanti erano pronti a scommettere nel loro flop, dal momento che in estate c’era stata la separazione da Thomas Frank, l’artefice della riconquista della Premier League – e dopo 24 turni occupano addirittura il settimo posto e sono a soli 4 punti dalla zona Champions.

Una settimana fa, ad esempio, gli uomini di Keith Andrews sono stati in grado di andare a vincere 1-0 in casa dell’Aston Villa di Unai Emery – squadra che attualmente è stabile sul podio e che in casa aveva perso solo due partite prima di domenica scorsa – nonostante un uomo in meno da fine primo tempo (Schade è finito sotto la doccia al minuto 43). Prova di forza che ha cancellato le due sconfitte consecutive con Chelsea e Nottingham Forest e confermato l’ottimo trend in trasferta del club del sobborgo londinese. Da fine dicembre ad oggi le Bees hanno vinto tre volte fuori casa, migliorando nettamente il loro rendimento esterno, che fino a qualche mese fa era insoddisfacente. Brentford che tenterà di fare il colpaccio anche a St James’ Park, stadio che i biancorossi sono riusciti a violare solo una volta e questo successo risale addirittura al 1934.

Il momento difficile del Newcastle

Per il Newcastle non è un momento facile. I Magpies hanno appena ceduto la corona conquistata lo scorso anno con il trionfo nella League Cup, venendo eliminati dal Manchester City nella doppia semifinale.

Lo 0-2 dell’andata era effettivamente una montagna da scalare e mercoledì scorso la corazzata di Pep Guardiola ha chiuso i giochi in appena 30 minuti (il match dell’Etihad Stadium è poi terminato 3-1). Sabato, invece, i bianconeri erano crollati 4-1 ad Anfield contro il Liverpool, rimandando ancora una volta l’appuntamento con i tre punti in Premier League, dove l’ultima affermazione è datata 7 gennaio. La classifica corta – Tonali e compagni sono undicesimi – consente in ogni casi ai Magpies di rimanere in corsa per un posto in Europa ma bisognerà affrettarsi per non perdere altri treni. Eddie Howe, tecnico bianconero, nella sfida con il Brentford con ogni probabilità ritroverà Bruno Guimaraes: la sua presenza è fondamentale a centrocampo.

Come vedere Newcastle-Brentford in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Dimenticate il tatticismo esasperato. Quella di St James’ Park si preannuncia come la sfida più adrenalinica del weekend. I dati non mentono: Newcastle e Brentford sono le regine della “velocità diretta”, seconde solo al Crystal Palace per la rapidità con cui ribaltano l’azione e puntano la porta.

Se i Magpies in casa sono molto solidi (23 punti conquistati tra le mura amiche, noni per rendimento interno), le Bees rispondono con un rendimento interno persino superiore (24) e una pericolosità esterna ormai certificata. Il ritorno di Bruno Guimaraes è la scintilla che serve a Howe per innescare le transizioni rapide dei bianconeri. Con due squadre che giocano a viso aperto e percorrono il campo in verticale a velocità supersonica, restare sotto le tre reti totali sembra quasi impossibile (all’andata finì 3-1 per il Brentford). Entrambe hanno le armi per colpire in contropiede e nessuna delle due ha nel proprio Dna la gestione conservativa del risultato.

Le probabili formazioni di Newcastle-Brentford

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Ramsey; Murphy, Wissa, Gordon.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Hickey, van den Berg, Ajer, Kayode; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1