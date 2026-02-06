Pronostico Genoa-Napoli: quella statistica che dal 2023 non tradisce mai

Genoa-Napoli è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il miglior modo per mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League era conquistare i tre punti contro una Fiorentina di nuovo con l’acqua alla gola. Ed il Napoli di Antonio Conte, nonostante l’emergenza infortuni, una settimana fa c’è riuscito approfittando delle sbavature difensive della Viola: prima Vergara – secondo gol consecutivo per il prodotto delle giovanili che il tecnico salentino ha buttato nella mischia per far fronte alle numerose defezioni – e poi Gutierrez hanno permesso agli azzurri di tornare a sorridere dopo le due sconfitte con Juventus e Chelsea tra campionato e coppa. Qualche brivido nel finale, con la Fiorentina alla disperata ricerca del pareggio sfruttando il fatto che i partenopei fossero sulle gambe, non ha negato ai campioni in carica la gioia della vittoria (2-1).

Successo cruciale che ha consentito al Napoli di rimanere tra le prime quattro in un turno in cui quasi tutte le dirette concorrenti non hanno tradito le attese, ad eccezione della Roma sconfitta a sorpresa a Udine. Fuori dalla Champions League, l’obiettivo di Conte adesso è quello di ritrovare i titolari e ricominciare a correre in campionato – la sua zona di comfort – nella speranza che l’lnter capolista possa rallentare (i nerazzurri sono a +9) e che si possano riaprire i giochi. Complicato, complicatissimo, ma non impossibile.

Questo Grifone tiene testa a chiunque

Nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata il Napoli farà visita al Genoa, altra squadra che sta lottando per la salvezza, in uno stadio sempre molto caldo come Marassi.

I rossoblù con Daniele De Rossi al timone stanno dando filo da torcere un po’ a chiunque ma sette giorni fa hanno incassato la prima sconfitta del 2026 a Roma con la Lazio, ko che ha messo fine ad una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Non è bastata, al Grifone, la grande reazione dopo essere finito sotto di due gol: i biancocelesti l’hanno spuntata al fotofinish con un rigore di Cataldi (3-2) quando ormai il tecnico romano pregustava un pareggio che avrebbe fatto comodo. Il Genoa rimane comunque lontano dalla zona retrocessione (la Fiorentina terzultima è a -6).

De Rossi contro il Napoli non potrà contare su uno degli acquisti più importanti del mercato di gennaio, Baldanzi, che ne avrà ancora per un po’. Amorim, arrivato dall’Alverca, sembra invece essere già pronto per il debutto. Dall’altro lato, Conte ha perso pure Di Lorenzo nel match con la Viola ma la diagnosi è stata meno catastrofica del previsto. Importanti i recuperi di Rrahmani e Politano, che però partiranno dalla panchina. Davanti rivedremo di nuovo Hojlund supportato da Vergara ed Elmas.

Il pronostico

A Marassi non è mai una passeggiata, specie quando incroci un Genoa che, pur venendo dal ko beffardo di Roma, ha dimostrato di avere un’anima indomita. Antonio Conte deve fare i conti con l’assenza del capitano Di Lorenzo e una rosa ridotta all’osso, ma i ritorni di Rrahmani e Politano (anche se solo per la panchina) ridanno ossigeno a un gruppo che si aggrappa al talento del giovane Vergara e alla fisicità di Hojlund.

Il Napoli ha bisogno di punti in ottica quarto posto, mentre De Rossi vuole dimostrare che il suo Grifone può giocarsela alla pari con le grandi. I partenopei hanno ritrovato solidità, ma il Genoa in casa si trasforma e segna con regolarità. Il segno Gol, uscito sempre negli ultimi cinque precedenti, è un’opzione caldissima, considerando che i partenopei sono apparsi un po’ stanchi nel finale contro la Viola. La vittoria azzurra è possibile, ma sarà una battaglia di nervi fino all’ultimo secondo.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Olivera, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2