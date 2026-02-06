Pronostico Fiorentina-Torino: le speranze non finiscono sabato

Fiorentina-Torino è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si è presentato Fabio Paratici a Firenze che ha detto le cose come stanno: “Dobbiamo salvarci”. L’avvento in Viola del nuovo direttore sportivo potrebbe dare una spinta in più alla squadra di Vanoli – contro la sua ex, il Torino – per prendersi tre punti che possono aiutare, anche molto, per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Ha un vantaggio la squadra padrona di casa, oltre al fatto ovviamente di giocare davanti al pubblico amico. Il Toro ha giocato in settimana una partita di Coppa Italia e non è assolutamente abituato a questo tipo di ritmi nonostante Baroni abbia comunque fatto del turnover. E poi c’è sempre il nodo contestazione nei confronti del presidente Cairo che tocca, vuoi o non vuoi, la squadra granata. Una situazione che dentro il club rimane complicata.

Ora, non è un’ultima spiaggia ma poco ci manca per la Fiorentina dopo la sconfitta contro il Napoli. Il mercato non ha portato chissà quali innesti ma questa partita vedrà il ritorno a pieno regime di Moise Kean, fermo per infortunio nelle ultime settimane. E sappiamo come l’attaccante della nazionale sia uno che può fare in qualsiasi momento la differenza. Sebbene solamente nel finale anche contro il Napoli si è vista una Fiorentina almeno viva, che ci prova. Il Toro invece non riesce in nessun modo a dare continuità alla propria stagione. E arriverà un’altra sconfitta che manterrà i piemontesi in quelle zone morte, senza nessuna possibilità di far sognare i propri tifosi.

Il pronostico

Fiorentina vincente, nonostante dietro conceda sempre troppo e quindi il Torino dovrebbe riuscire a trovare la via del gol. Ultima spiaggia per la Viola, che si prenderà i tre punti dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Njie, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1