Pronostico Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: è la quinta di fila

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si giocano davvero tanto in questa partita il ‘Gladbach e il Leverkusen. Qualcosa di importante. I padroni di casa sono distanti solamente tre punti dalla zona retrocessione mentre gli ospiti al momento occupano il sesto posto, distanti quattro lunghezze da un posizionamento valido per la prossima Champions League, che è l’obiettivo delle Aspirine.

Una stagione per il Leverkusen iniziata male con un cambio allenatore, che è continuata inoltre con degli scossoni e mai con una certa continuità. Quella che pare adesso sia stata trovata visto che parliamo di una squadra che ne ha vinte quattro di fila tra campionato e coppa di Germania e che pian piano sta riuscendo, anche sotto l’aspetto tattico, a trovare una quadratura che mai si era vista. Continuare a vincere è fondamentale e il momento arriva, per gli ospiti, nel migliore dei modi. Il perché è dovuto allo stato di saluto che i padroni di casa stanno attraversando: quattro gare senza vincere, e due sconfitte pesantissime (otto gol subiti in totali) che hanno messo in evidenza quelli che sono stati i problemi che hanno accompagnato il ‘Gladbach dall’inizio dell’anno, vale a dire quelli difensivi.

C’è un ulteriore fatto che ci spinge a dire che il Leverkusen si possa prendere una vittoria: in questa stagione il Borussia non ha mai vinto contro squadre che nel momento in cui si è sceso in campo occupavano la parte sinistra della classifica. Le prime dieci sono un tabù praticamente e rimarrà tale anche questa volta.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Bayer Leverkusen decisamente favorito per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Gara, come al solito (è successo nelle ultime tre occasioni) da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Netz; Honorat, Tabakovic.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Tillman, Terrier; Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3