Pronostici Serie B 7 febbraio ore 15:00: scontro ad alta quota dopo lo smacco del sorpasso

Serie B, in cadetteria è in programma l’atteso scontro al vertice tra Frosinone e Venezia. I lagunari hanno appena scavalcato i ciociari, ora costretti ad inseguire.

È scontro tra titani nella ventitreesima giornata di Serie B. Da una parte la nuova capolista della serie cadetta, il Venezia, e dall’altra il Frosinone, appena detronizzato proprio dai lagunari. Difficile chiedere di meglio. Fossimo a fine campionato, andrebbero in A insieme. Ma siamo solo a febbraio e per la promozione diretta ci sarà da sgobbare. Dietro agli arancioneroverdi e ai giallazzurri, separati in questo momento da un solo punto, ci sono Monza e Palermo. Che, seppur attardate, hanno tutte le carte in regole per rientrare in corsa e rimettere tutto in discussione.

Il Frosinone non perde da ottobre e vanta una lunghissima striscia di imbattibilità. I troppi pareggi (3 negli ultimi 5 turni) hanno però rallentato i ciociari. In trasferta la squadra di Massimiliano Alvini ha mostrato qualche incertezza e l’1-1 di Chiavari con la Virtus Entella di sabato scorso è stato il terzo nulla di fatto consecutivo lontano dallo “Stirpe”, dove invece il Frosinone ha vinto le ultime 4 gare. Di questi mezzi passi falsi non poteva non approfittarne il Venezia, da ormai un mese e mezzo in versione rullo compressore.

Gli uomini di Giovanni Stroppa hanno inanellato ben 7 vittorie di fila dallo scorso 13 dicembre e non sembrano avere intenzione di fermarsi, sognando l’immediato ritorno in massima serie a neanche un anno dalla dolorosa retrocessione. Per capire meglio la portata di questo incontro, è la prima volta nella storia della Serie B che si affrontano due squadre con più di 45 punti dopo le prime 22 giornate. Con la posta in palio così alta e due attacchi che viaggiano a ritmi record, è difficile immaginare una gara bloccata. Entrambe hanno le qualità individuali per colpire in qualsiasi momento e nessuna delle due si accontenterà di difendere: il segno Gol appare la scelta più sensata.

Le previsioni sulle altre partite

Per il Catanzaro è un momento di down. I calabresi avevano chiuso il 2025 con 5 vittorie consecutive, un filotto che aveva proiettato la squadra di Alberto Aquilani ai piani alti. Nel nuovo anno, però, i giallorossi si sono di nuovo smarriti e lo dimostra il fatto che in quattro turni abbiano conquistato a malapena un punto.

I playoff adesso sono a rischio e contro una Reggiana in caduta libera (da ottobre una sola vittoria per gli emiliani, tornati a respirare domenica scorsa con il pari interno con la Juve Stabia, primo risultato utile dopo sei sconfitte) non sono ammessi errori. Alle spalle del Catanzaro ora ci sono Carrarese e Sudtirol: a toscani e altoatesini sono bastati dei successi in serie per allontanarsi dalle zone pericolose ed avvicinarsi alla zona playoff. Occhio soprattutto al club di Bolzano, reduce da quattro vittorie consecutive che ne hanno certificato la solidità e il cinismo. Entrambe potrebbero accontentarsi di un punto in una gara equilibrata in cui lo spettacolo rischia di lasciare spazio al tatticismo.

Non finisce più di stupire la Juve Stabia di Ignazio Abate: i campani, settimi in classifica, danno il meglio tra le mura amiche – unici a non aver ancora perso in casa – e, forti di un’imbattibilità che va avanti da due mesi, partono favoriti anche contro il Padova. Segnali di risveglio da parte della Sampdoria, attivissima nel mercato che si è appena concluso. La “rivoluzione” del club blucerchiato a quanto pare sta dando i frutti sperati ed una settimana fa è arrivata una vittoria preziosissima nello scontro diretto con lo Spezia. Il Doria è fuori dalla zona rossa, quindi più sereno, e può dare filo da torcere all’incostante Modena in una gara da almeno 2 gol totali.

Chiudiamo con la sfida salvezza tra Mantova e Bari, rispettivamente terzultimo e penultimo in classifica. I pugliesi godono di una tradizione favorevole (7-0 complessivo nei 5 precedenti coi virgiliani in cadetteria) ma il pesante ko casalingo con il Palermo ha messo nuovamente in risalto i problemi in fase di non possesso palla degli uomini di Moreno Longo. L’obbligo di vittoria per entrambe trasformeranno il match in una sfida aperta: nessuna può accontentarsi di un pareggio che le lascerebbe nel baratro.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro (in Catanzaro-Reggiana)

Juve Stabia (in Juve Stabia-Padova)

Le partite da almeno due gol complessivi

Mantova-Bari

Modena-Sampdoria

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Frosinone-Venezia

La partita da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Sudtirol

Comparazione quote

La vittoria del Catanzaro è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” in Frosinone-Venezia è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

