I pronostici del weekend (7-8 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventiquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Atletico Madrid, Barcellona e Juventus.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Wolverhampton-Chelsea, Bayern Monaco-Hoffenheim, Sassuolo-Inter, PSG-Marsiglia e Barcellona-Maiorca.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Liverpool-Manchester City, Nizza-Monaco, AZ-Ajax, Wolfsburg-Borussia Dortmund e Valencia-Real Madrid.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Brighton o pareggio (in Brighton-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Betis, Liga, domenica 18:30)
• Juventus (in Juventus-Lazio, Serie A, domenica 20:45)
Partite da almeno un gol per squadra
• Wolfsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
• Valencia-Real Madrid, Liga, domenica 21:00