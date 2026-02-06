I pronostici del weekend (7-8 febbraio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventiquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Atletico Madrid, Barcellona e Juventus.

I pronostici del weekend (7-8 febbraio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Wolverhampton-Chelsea, Bayern Monaco-Hoffenheim, Sassuolo-Inter, PSG-Marsiglia e Barcellona-Maiorca.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Liverpool-Manchester City, Nizza-Monaco, AZ-Ajax, Wolfsburg-Borussia Dortmund e Valencia-Real Madrid.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Wolverhampton-Chelsea, Premier League, sabato 16:00
Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga, domenica 17:30
Sassuolo-Inter, Serie A, domenica 18:00
PSG-Marsiglia, Ligue 1, domenica 20:45
• Barcellona-Maiorca, Liga, sabato 16:15
  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Friburgo o pareggio (in Friburgo-Werder Brema, Bundesliga, sabato 15:30)
Brighton o pareggio (in Brighton-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Betis, Liga, domenica 18:30)
Barcellona (in Barcellona-Maiorca, Liga, sabato 16:15)
Juventus (in Juventus-Lazio, Serie A, domenica 20:45)
Comparazione quota totale (gol + over): 51.61 GOLDBET ; 67.33 SPORTBET; 51.61 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Liverpool-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
Nizza-Monaco, Ligue 1, domenica 15:00
AZ-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30
Wolfsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
Valencia-Real Madrid, Liga, domenica 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie