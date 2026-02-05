Pronostico Verona-Pisa: ultima chiamata per la salvezza: rebus esordienti

Verona-Pisa è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Allo scontro diretto da dentro o fuori Verona e Pisa hanno pensato bene di arrivarci con due nuovi allenatori. Le rispettive sconfitte con Cagliari (4-0) e Sassuolo (1-3) sono state le classiche gocce che fanno traboccare il vaso: via Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, dentro Paolo Sammarco – ad interim, in attesa almeno fino alla sfida con i nerazzurri – e Oscar Hiljemark. In entrambi i casi si tratta di debutti assoluti: il primo guidava la Primavera scaligera fino a qualche giorno fa, il secondo invece si è appena liberato dall’Elfsborg, club svedese che ha allenato dal 2024 a oggi. Il giovane tecnico scandinavo, però, l’Italia la conosce molto bene avendo vestito le maglie di Palermo e Genoa nella carriera da calciatore.

L’esordio è da brividi: parliamo delle due squadre che giacciono all’ultimo posto in classifica, con appena 14 punti conquistati in 23 giornate di campionato. I bookmaker, dopo i risultati dello scorso weekend, non hanno dubbi: le principali indiziate alla retrocessione sono proprio loro, sebbene la quota salvezza disti ancora solo 4 punti.

Quasi uno spareggio

Questa, però, è una sfida da non sbagliare, quasi uno spareggio. Il Verona ci arriva dopo la debacle di Cagliari: dalla vittoria contro la Fiorentina dello scorso 14 dicembre i gialloblù non hanno più vinto, collezionando a malapena due punti (entrambi ottenuti in trasferta) e continuando ad incassare molti gol (peggior difesa con 41 reti subite).

Andamento simile a quello del Pisa, la cui ultima vittoria – a differenza degli scaligeri – risale a novembre. Da allora ai nerazzurri non sono bastate delle prestazioni solide e grintose per portare a casa punti pesanti: i limiti tecnici della rosa sono sotto gli occhi di tutti, anche se offensivamente le cose sembrano andare un po’ meglio come dimostra il fatto che Caracciolo e compagni abbiano segnato almeno una rete nelle ultime quattro uscite. Dal mercato, oltre all’attaccante nigeriano Durosinmi, è arrivato l’esterno Iling-Junior, già visto all’opera in Serie A con le maglie di Juventus e Bologna: l’inglese, tuttavia, non sarà a disposizione di Hiljemark a Verona. Tra gli scaligeri le novità si chiamano Lovric, Edmundsson e Bowie: basterà quest’ultimo, acquistato dall’Hibernian, per far dimenticare il talentuoso Giovane, trasferitosi al Napoli a gennaio?

Come vedere Verona-Pisa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Al Bentegodi va in scena un drammatico spartiacque per la sopravvivenza. Con le difese che ballano e l’effetto novità dei due nuovi allenatori, la prudenza potrebbe lasciare presto il posto alla disperazione. Il pareggio serve a poco: con la quota salvezza che rischia di allontanarsi definitivamente, sia Sammarco che Hiljemark hanno l’obbligo di cercare l’intera posta in palio. Il Pisa ha dimostrato una buona verve offensiva ultimamente, andando a segno nelle ultime 4 gare, mentre il Verona deve rispondere davanti al proprio pubblico per non alzare bandiera bianca. La necessità di vincere e le lacune difensive di entrambe spingono dritti verso il segno Gol. In alternativa, l’Over 2.5 è una giocata coraggiosa ma giustificata dall’incrocio tra due squadre che non possono più permettersi di speculare sul risultato. I toscani, a nostro parere, riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Verona-Pisa

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2