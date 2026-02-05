Pronostico Union Berlino-Eintracht Francoforte: dopo l’andata è ancora febbre da gol

Union Berlino-Eintracht Francoforte è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dal ritorno dalla pausa invernale della Bundesliga sei squadre sono ancora a secco di vittorie. Due di queste sono Union Berlino ed Eintracht Francoforte, sempre più distanti dalla zona Europa. Ma se per i capitolini questo non rappresenta un problema, avendo come obiettivo stagionale una salvezza tranquilla, per le Adler è un mezzo fallimento, visto che le premesse erano altre. Dopo venti turni di Bundesliga l’Eintracht è ottavo, con otto punti da recuperare sulla sesta. Ed il rischio di rimanere fuori dalle coppe europee il prossimo anno diventa sempre più concreto.

Serve un cambio di passo al più presto ed è per questo che la società non ha tergiversato, decidendo di interrompere il rapporto con il tecnico ad interim Dennis Schmitt – il club sperava che ci fosse un’inversione di tendenza rispetto alla gestione Toppmoller – e di affidarsi allo spagnolo Albert Riera, che ha realizzato grandi cose alla guida del Celje, formazione slovena portata lo scorso anno ai quarti di finale della Conference League.

Eintracht, debutta il terzo allenatore

Il debutto dell’allenatore iberico avverrà proprio nella capitale tedesca: l’Eintracht viene da quattro sconfitte consecutive tra le varie competizioni – compreso il flop in Champions League – ed i tre punti mancano dal 13 dicembre. Nello scorso fine settimana è stato il Bayer Leverkusen a castigare le Adler, appare nuovamente in affanno nella propria metà campo: con 45 gol subiti la difesa rossonera è la più perforata del torneo insieme a quella del fanalino di coda Heidenheim.

Numeri difensivi preoccupanti anche per l’Union Berlino nelle ultime due uscite: i capitolini hanno incassato sei gol totali nelle sfide con Borussia Dortmund e Hoffenheim – di clean sheet non se ne parla da più di un mese – e sono stati costretti a rimandare l’appuntamento con la prima gioia del 2026. La squadra di Steffen Baumgart, ad ogni modo, non sta deludendo le aspettative a differenza dell’Eintracht: nessuno, francamente, si aspettava che l’Union facesse meglio di così dopo un campionato tribolato come quello dello scorso anno.

Come vedere Union Berlino-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Union Berlino-Eintracht Francoforte è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.

Il pronostico

A Berlino va in scena la sfida della disperazione difensiva. L’Eintracht si affida alla cura dello spagnolo Riera per scuotere un ambiente depresso da ben 4 sconfitte di fila e da una fase difensiva disastrosa. Dall’altra parte, l’Union di Baumgart ha il vantaggio di una classifica più serena, ma la voglia di regalare ai propri tifosi la prima gioia del 2026 è tanta, soprattutto dopo i sei schiaffi presi tra Dortmund e Hoffenheim. Con due squadre così fragili dietro e un nuovo tecnico che vorrà imporre il suo calcio propositivo, lo spettacolo sembra assicurato (all’andata finì 3-4 per i capitolini). La statistica non mente: l’Eintracht ha la peggior difesa del torneo e l’Union in casa qualcosa concede. Il segno Gol è quasi una chiamata d’ufficio, ma visto l’andamento recente e l’entusiasmo (o il caos) che porta un nuovo allenatore, l’Over 2.5 appare la scelta più coerente.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Eintracht Francoforte

UNION BERLINO (3-4-2-1): Rønnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Köhn; Burke, Ansah; Ilić.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-1-4-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson; Dōan, Götze, Chaïbi, Knauff; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2