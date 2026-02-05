Pronostico Leeds-Nottingham Forest: in casa ci riescono praticamente sempre

Leeds-Nottingham Forest è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tranquilli, ma non troppo. Perché il West Ham terzultimo è più vivo che mai e sei punti di distacco non sono poi così tanti, visto che siamo ancora a febbraio. Leeds e Nottingham Forest, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo nell’attuale classifica della Premier League – entrambi a quota 26 punti – non possono dormire sonni tranquilli e nell’anticipo della venticinquesima giornata andranno alla ricerca di una vittoria pesante per allontanarsi dalla zona rossa.

Il Leeds sabato scorso è stato affondato dall’Arsenal capolista, perdendo per la prima volta a Elland Road dopo cinque risultati utili di fila davanti al proprio pubblico. La difesa, diventata più solida in seguito alla decisione del tecnico Daniel Farke di passare a tre, non ha retto la potenza di fuoco dell’attacco dei Gunners, che hanno travolto i Whites a domicilio con un 4-0 senza possibilità d’appello. Sconfitta che però non dovrebbe influire più di tanto sull’autostima di un Leeds che dallo scorso 3 dicembre ha incassato a malapena due ko in 13 partite tra FA Cup e Premier League.

Farke e i suoi ora dovranno fare attenzione ad un Forest che in trasferta ultimamente è apparso ispirato: i Tricky Trees hanno avuto la meglio nelle ultime due sfide di campionato disputate lontano da City Ground, battendo West Ham e Brentford. Domenica scorsa invece la squadra di Sean Dyche è riuscita ad evitare la sconfitta con il Crystal Palace (1-1) nonostante abbia giocato un tempo intero in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Neco Williams.

Come vedere Leeds-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Nottingham Forest è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet.

Il pronostico

I numeri parlano chiaro: Elland Road è garanzia di spettacolo, dato che il Leeds ha sempre trovato la via del gol in casa fin dall’inizio del campionato, con l’unica eccezione rappresentata dalla sfida con i Gunners di sabato scorso. Ma guai a sottovalutare i Tricky Trees: la squadra di Dyche quest’anno è un paradosso vivente, avendo costruito oltre il 50% della propria classifica proprio in trasferta. Sebbene il Forest non espugni il tempio dei Whites dal 2016, la sua vena corsara unita alla spinta offensiva dei padroni di casa promette scintille. Considerando che il Leeds in casa segna praticamente sempre e il Forest fuori casa si trasforma, il segno Gol è la scelta che sposa meglio i dati statistici.

Le probabili formazioni di Leeds-Nottingham Forest

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Morato; Sangaré, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1