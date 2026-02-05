Pronostico Arsenal-Sunderland: questa volta niente sorprese

Arsenal-Sunderland è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il sogno quadruple è intatto. Martedì scorso non c’è stata nessuna rimonta da parte del Chelsea nella semifinale-derby di ritorno di League Cup, in cui l’Arsenal era chiamato a difendere il successo per 3-2 dell’andata a Stamford Bridge. Anche in coppa i Gunners hanno dato prova della propria solidità difensiva – non a caso vantano una delle difese meno perforate d’Europa contando tutte le competizioni – tenendo a bada l’attacco dei Blues e segnando il gol-vittoria in pieno recupero con Kai Havertz (1-0). Una rete che ha spedito la capolista della Premier League alla finalissima di Coppa di Lega, in programma il 22 marzo nel tempio di Wembley.

A febbraio, dunque, l’Arsenal è ancora in corsa su tutti e quattro i fronti: campionato, Champions League, FA Cup e League Cup. E nei pensieri di Mikel Arteta, condottiero del club londinese, non può non esserci una leggendaria “quadripletta”, che nella storia del calcio ha realizzato esclusivamente il Celtic nella stagione 1966-67.

Black Cats da non sottovalutare

La testa, ora, va alla sfida di Premier League con il Sunderland, gara da vincere a tutti i costi per aumentare il divario su Manchester City e Aston Villa, le due squadre che realisticamente potrebbero ancora riacciuffare i Gunners.

Una settimana fa l’Arsenal è volato di nuovo a +6 sui Cityzens grazie allo straripante successo per 4-0 in casa del Leeds, quello che ci voleva per ripartire dopo tre turni senza vittorie (pareggi con Liverpool e Nottingham Forest e sconfitta rocambolesca con il Manchester United). I sorprendenti Black Cats di Regis Le Bris tenteranno di mettere il bastone tra le ruote del “cannone” fumante di Arteta: il Sunderland, da neopromosso, sta facendo una stagione sensazionale e dopo il 3-0 rifilato lunedì scorso al Burnley è salito all’ottavo posto, a sole 4 lunghezze da quel quinto posto che a maggio potrebbe significare Champions League. Senza l’ex di turno Xhaka – il mediano svizzero è ancora infortunato – i Black Cats all’Emirates Stadium, dove i Gunners hanno perso soltanto una partita finora, vanno a caccia di un’altra impresa come all’andata, quando riuscirono ad imporre il pari alla prima della classe (2-2).

Come vedere Arsenal-Sunderland in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Dopo aver blindato la finale di Wembley e travolto il Leeds, i Gunners tornano all’Emirates per una sfida che sa di esame di maturità. Il Sunderland, però, non è la vittima sacrificale che le quote suggerirebbero: i Black Cats, malgrado in trasferta facciano più fatica, hanno la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e una solidità che li tiene a ridosso della zona Champions. La fame dell’Arsenal in questo momento è troppa, specie davanti al proprio pubblico. Tuttavia, il Sunderland ha dimostrato di saper pungere e potrebbe contribuire allo spettacolo. La vittoria dei Gunners è la base, ma ci aspettiamo una partita ricca di reti, almeno tre complessive come all’andata, considerando pure che gli uomini di Arteta hanno giocato in settimana e saranno nuovamente senza Saka e Odegaard, in forte dubbio.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sunderland

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard.

SUNDERLAND (5-4-1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Le Fée, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1