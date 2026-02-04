Pronostico Inter-Torino: la “trappola” delle riserve a San Siro

Inter-Torino è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tra gli obiettivi stagionali dell’Inter c’è anche la Coppa Italia, trofeo che i nerazzurri hanno sollevato l’ultima volta nel 2023 a Roma dopo aver battuto in finale la Fiorentina. Se a maggio dovessero riuscire a ripetersi nella Capitale andrebbero in “doppia cifra”, visto che sarebbe il loro decimo trionfo nella manifestazione. Lautaro Martinez e compagni hanno esordito in quest’edizione lo scorso dicembre, asfaltando il Venezia, formazione che milita in Serie B: nonostante un undici composto quasi totalmente da riserve fu una partita senza storia, con i lagunari travolti 5-1 a San Siro.

Nei quarti, in teoria, l’Inter avrebbe dovuto affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, che però è caduta a sorpresa nell’ottavo con il Torino, corsaro all’Olimpico per la seconda volta in stagione (anche in campionato i granata erano riusciti a beffare i giallorossi a domicilio). L’impresa capitolina è destinata restare l’unico squillo nell’ennesima annata anonima del club piemontese, che anche stavolta ha dimostrato di non poter aspirare a qualcosa di più grande di una salvezza tranquilla.

Salvezza che, in ogni caso, è ancora tutta da conquistare: le cose sembravano essersi complicate dopo le quattro sconfitte di fila con Udinese, Atalanta, Roma e Como (pesantissima ed umiliante quella con i lariani, un 6-0 da incubo) ma nel fine settimana Marco Baroni e i suoi uomini hanno scacciato i fantasmi aggiudicandosi un tesissimo scontro diretto con il Lecce, piegato 1-0 da un gol di Adams. Ossigeno puro per i granata, tornati a +9 sulla terzultima.

Chivu fa rifiatare i titolari

L’Inter invece continua a macinare vittorie e ad essere implacabile con le squadre di bassa classifica: lo 0-2 di Cremona è stato il decimo successo nelle ultime undici giornate di campionato, competizione in cui la Beneamata non perde da fine novembre. I vicecampioni d’Europa restano dunque saldi al primo posto e con la sensazione che lo scudetto possano perderlo ormai solamente loro.

In pieno tour de force è necessario stabilire le priorità. Ecco perché Chivù esagererà probabilmente con il turnover: in porta toccherà a Martinez, mentre in difesa di sicuro si rivedrà all’opera uno tra Acerbi e de Vrij; la Coppa Italia diventa un’occasione anche per Diouf e Luis Henrique, fare gol invece sarà compito di Bonny e Thuram. Baroni, dal canto suo, potrebbe decidere di non stravolgere l’undici titolare dopo la rassicurante vittoria contro il Lecce. Occhio al possibile debutto dal 1′ dei nuovi acquisti Prati e Kulenovic.

Come vedere Inter-Torino in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Inter e Torino è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale). Sarà possibile vedere Inter-Torino anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Sebbene l’Inter resti favorita per la profondità della rosa, il massiccio turnover potrebbe regalare una partita più equilibrata del previsto. La giocata più interessante è il segno Gol: la voglia di mettersi in mostra delle riserve nerazzurre da una parte e la freschezza degli innesti granata dall’altra, promettono scintille. In alternativa, il Multigol 2-4 è un’ottima soluzione per coprire un match vivace ma senza eccessivi stravolgimenti tattici.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Darmian, de Vrij, Acerbi; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

TORINO (3-5-2): Israel; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Adams, Kulenovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1