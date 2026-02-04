Pronostico Atalanta-Juventus: azzardo Spalletti nel fortino nerazzurro

Atalanta-Juventus è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con i quarti di finale la Coppa Italia entra nel vivo e di conseguenza arrivano le prime grandi sfide. Quello tra Atalanta e Juventus è in assoluto l’accoppiamento più interessante: in palio c’è un pass per la doppia semifinale, dove nerazzurri o bianconeri troverebbero una tra Bologna e Lazio. La stagione della Dea ha parecchio in comune con quella della Signora: in pieno autunno entrambe hanno sconfessato le scelte estive esonerando Ivan Juric e Igor Tudor. E con i nuovi allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, sono letteralmente rinate.

De Roon
Pronostico Atalanta-Juventus: azzardo Spalletti nel fortino nerazzurro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Atalanta è rientrata in corsa per l’Europa – non era affatto scontato dopo un avvio deludente – e si è qualificata senza problemi alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

In campionato è settima ed è reduce dallo 0-0 nello scontro diretto con il Como. Se la squadra di Palladino, rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Ahanor dopo soli 8 minuti, è riuscita a contenere gli scatenati lariani il merito è principalmente del portiere Carnesecchi, che al minuto 98 ha parato il rigore del possibile 1-0 a Nico Paz, evitando una sconfitta certa agli orobici. Con l’ex tecnico di Monza e Fiorentina il salto di qualità è stato evidente ma la discontinuità di rendimento continua ad essere un problema: nelle ultime cinque partite l’Atalanta ha collezionato due pareggi, due sconfitte e una sola vittoria. Per rientrare tra le prime sei bisognerà necessariamente alzare l’asticella e la Coppa Italia, in una stagione del genere, rappresenta una valida scorciatoia per non farsi sfuggire l’Europa.

Il gol non è più un problema per la Signora

La Juventus invece ha appena riconquistato la quarta piazza, scavalcando la Roma sconfitta a Udine. Dopo averne rifilato 3 al Napoli, i bianconeri hanno spazzato via il Parma (1-4). Nella sfida del “Tardini” gli uomini di Spalletti hanno entusiasmato di nuovo a livello offensivo ed ora vantano il secondo miglior attacco del torneo con 39 reti segnate. Il gol, insomma, non è più un’ossessione per una squadra che sotto la nuova guida tecnica ha fatto dei passi da gigante dal punto di vista del gioco.

Spalletti
Pronostico Atalanta-Juventus: azzardo Spalletti nel fortino nerazzurro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’allenatore toscano va a caccia del quinto risultato utile consecutivo ma a Bergamo sarà comunque turnover. In porta Perin, difesa rivoluzionata con Gatti e Cabal, in mediana l’ex di turno Koopmeiners, che a Torino non ha mai raggiunto i livelli di quando vestiva la maglia nerazzurri. Davanti occasione per Zhegrova e Openda: il kosovaro prenderà il posto dell’infortunato Yildiz. Dall’altro lato, Palladino ruoterà poco: senza più Lookman, trasferitosi all’Atletico Madrid nel penultimo giorno di mercato per 40 milioni, il tecnico della Dea in attacco si affiderà ad uno tra Scamacca e Krstovic.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale). Sarà possibile vedere Atalanta-Juventus anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “X” è quotato invece a 3.15 su GoldbetLottomatica e a 3.06 su Sportbet.

Il pronostico

I precedenti recenti sorridono alla Signora, che ha vinto 5 delle ultime 6 sfide di Coppa Italia contro la Dea, comprese le due finali del 2021 e 2024. Tuttavia, l’Atalanta di Palladino tra le mura amiche è diventata un osso durissimo: tre clean sheet nelle ultime quattro gare interne sono un segnale chiaro per l’attacco stellare di Spalletti. Insomma, il rischio che le due squadre si annullino è concreto. Il regolamento che non prevede i tempi supplementari potrebbe indurre i due tecnici a una gestione più prudente nel finale, puntando tutto sulla lotteria dei rigori. In una sfida così equilibrata, il segno X al 90′ è l’opzione più intrigante. Per chi cerca una copertura maggiore, l’Under 2.5 o il Multigol 2-4 rappresentano le basi più solide, considerando la ritrovata impermeabilità casalinga degli orobici e il turnover bianconero.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Éderson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Conceição; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
