Pronostico Manchester City-Newcastle, missione impossibile: quel turnover che sa di resa

Manchester City-Newcastle è una partita valida per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo 0-2 di St. James’ Park profuma di sentenza. Inutile girarci attorno: il Manchester City ha già ipotecato la finalissima di League Cup, lasciando al Newcastle il compito quasi impossibile di ribaltare il risultato all’Etihad Stadium. A fare la differenza lo scorso 13 gennaio sono stati i nuovi volti dell’armata di Pep Guardiola: Semenyo – già a quota 4 reti da quando ha lasciato Bournemouth a gennaio – e Cherki. Il sigillo dell’ex Lione in pieno recupero ha gelato le ambizioni delle Magpies, che ora vedono il titolo conquistato lo scorso anno scivolare via dalle proprie mani. Difenderlo sarà molto complicato.

Il tecnico catalano non può fare calcoli in un’annata in cui rischia di restare nuovamente a mani vuote. L’Arsenal capolista ha di nuovo preso il largo dopo il passo falso dei Cityzens, fermati domenica scorsa dal Tottenham (2-2).

Gli Spurs si confermano la bestia nera dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco: la doppietta di Solanke ha frenato la rincorsa del Man City, che nelle scorse settimane aveva approfittato dell’andamento claudicante dei Gunners portandosi a -4. Adesso, invece, il distacco dai londinesi è tornato di 6 punti, con il sogno di rivincere il titolo che si sta nuovamente smaterializzando.

Per il Newcastle, se vogliamo, quello che si è da poco concluso è stato un weekend ancora più grigio: la squadra di Eddie Howe ha alzato bandiera bianca ad Anfield Road contro un Liverpool in versione dominante, capace di travolgere 4-1 i bianconeri.

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per le Magpies, a secco di vittorie in Premier League da oltre un mese e precipitate al decimo posto. L’Europa resta teoricamente alla portata, vista la classifica corta, ma il morale è ai minimi termini. All’Etihad Stadium, il Newcastle dovrà decidere se tentare l’impresa impossibile o preservare le energie per invertire una tendenza pericolosa in campionato. Non è da escludere che Howe decida di dare priorità al prossimo impegno di Premier League facendo riposare non pochi titolari: di sicuro non sarà presente Bruno Guimaraes, mentre Elanga e Woltemade potrebbero partire dalla panchina. Dall’altro lato, Guardiola non potrà disporre di Cherki, che si è fatto male nel match con il Tottenham. Out anche Gvardiol, Doku e Savinho.

Il pronostico

Il verdetto appare già scritto. A maggior ragione dopo le ultime indiscrezioni che vorrebbero un Howe orientato verso il turnover. Con la testa alla risalita in Premier e uno 0-2 da rimontare a una corazzata come il Manchester City, le Magpies sembrano pronte a una resa onorevole.

Guardiola, al contrario, ha bisogno di una vittoria convincente per scacciare i fantasmi del pari con il Tottenham e confermare la propria fame di trofei. Il successo dei Cityzens è la base della nostra analisi, ma per rendere la quota appetibile suggeriamo la combo 1+Multigol 2-5. È una giocata che copre sia un eventuale successo netto di Haaland e compagni, sia un eventuale 2-1 o 3-1 nel caso in cui le seconde linee di Howe riuscissero a trovare la via del gol. In alternativa, per chi cerca un’alternativa più prudente, il Multigol Casa 2-4 garantisce ottima copertura sulla forza d’urto dell’attacco di Guardiola.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri; Semenyo, Reijnders, Bernardo Silva, Foden; Haaland.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Miley, Tonali, Willock; Barnes, Wissa, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1