Pronostico Kiel-Stoccarda: l’ombra degli ammazza-grandi e il segreto dei campioni

Kiel-Stoccarda è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Kiel è una delle sole due squadre non partecipanti alla Bundesliga 2025-26 ad essere approdata ai quarti di finale di DFB Pokal. Il club anseatico, retrocesso dalla massima serie lo scorso anno, ha già superato indenne tre turni di Coppa di Germania, prendendosi lo scalpo di due compagini che militano nel massimo campionato come Wolfsburg e Amburgo, battute entrambe in trasferta. Una doppia impresa che deve mettere in guardia lo Stoccarda, detentore del trofeo e prossimo avversario degli uomini di Marcel Rapp.

Skrzybski e compagni stanno “sfruttando” la coppa nazionale per dare un senso ad una stagione che finora è stata deludente: nella Zweite Liga sono solamente 11esimi ed il divario nei confronti della penultima è di appena 4 punti. Insomma, chi pensava che il Kiel avrebbe fatto un campionato di vertice, con l’obiettivo di tornare immediatamente al piano di sopra, si sbagliava di grosso.

Nelle tre gare disputate nel 2026, dopo la lunga sosta invernale, la squadra di Rapp ha totalizzato una vittoria, un pareggio e una sconfitta: sabato scorso si è arresa 2-1 al Greuter Furth davanti al proprio pubblico, un ko preoccupante dal momento che è arrivato contro il fanalino di coda del torneo. Lo Stoccarda invece ha centrato il terzo successo consecutivo: un gol di Demirovic al minuto 89 ha piegato il Friburgo (1-0), regalando alla truppa di Sebastian Hoeness la seconda vittoria di fila in campionato. Gli Svevi sono quarti, a +3 sulla quinta e stanno dimostrando di avere le carte in regola per ambire ad uno dei primi 4 posti che mettono in palio un pass per la prossima Champions League. In DFB Pokal i campioni in carica hanno eliminato Eintracht Braunschweig, Mainz e Bochum.

Come vedere Kiel-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Kiel-Stoccarda è in programma mercoledì alle 20:45. I diritti televisivi della Coppa di Germania sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare garantisce la messa in onda solo delle partite più importanti. In Italia, dunque, il match non verrà trasmesso né in diretta tv né in streaming.

Il pronostico

Sulla carta il divario tecnico è evidente, ma la DFB Pokal ci ha insegnato che il Kiel nelle sfide da dentro o fuori si trasforma. Tuttavia, la solidità dello Stoccarda di Hoeness, capace di vincere anche le gare sporche come quella contro il Friburgo, suggerisce che i campioni in carica difficilmente si lasceranno sorprendere. La difesa del Kiel ha mostrato crepe preoccupanti contro il Greuther Fürth e difficilmente riuscirà a contenere per 90 minuti un attacco di categoria superiore. Il segno 2 è la base, ma per alzare la quota si può puntare sulla combo 2+Over 2.5. Nonostante il Kiel possa vendere cara la pelle, la profondità della rosa degli Svevi dovrebbe fare la differenza nella ripresa.

Le probabili formazioni di Kiel-Stoccarda

KIEL (3-5-2): Krumrey; Ivezić, Zetz, Nekić; Tolkin, Meffert, Terkelsen, Tohumcu, Niehoff; Harres, Skrzybski.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Mittelstädt, Chabot, Hendricks, Vagnoman; Führich, Stiller, Karazor, Leweling; Nartey, Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3