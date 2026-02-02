Pronostico Udinese-Roma: record mostruoso in trasferta

Udinese-Roma è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Solo un sontuoso Maignan una settimana fa ha impedito alla Roma di aggiudicarsi lo scontro diretto con il Milan. I capitolini, molto più propositivi rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, alla fine si sono dovuti accontentare di un punto.

Comunque assai prezioso, dal momento che i rossoneri erano riusciti addirittura a portarsi in vantaggio a metà ripresa, venendo poi riacciuffati quasi subito dal rigore di capitan Pellegrini (1-1). Giovedì, in Europa League, è arrivato un altro pareggio – risultato identico – in Europa League con il Panathinaikos. L’1-1 di Atene però ha il retrogusto della vittoria: grazie a quel punto, strappato nonostante l’inferiorità numerica per via del rosso a Mancini, la Roma ha chiuso ottava nel maxi-girone, slot che le consentirà di bypassare i playoff e disputare due partite in meno.

In Serie A invece la truppa di Gian Piero Gasperini è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League ed in questo turno scenderà in campo per ultima, conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti. A Udine Pellegrini e compagni vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo in campionato (tre vittorie e un pareggio), nonché del settimo successo di fila contro i friulani, parziale in cui la Roma ha sempre segnato almeno due reti a partita.

L’Udinese è reduce dall’ottima prestazione di Verona (1-3), che le ha permesso di raggiungere quota 29 punti: salvezza sempre più vicina per la squadra di Kosta Runjaic, che a causa della troppa discontinuità ha dimostrato di non poter ambire a qualcosa di più prestigioso. Il tecnico bianconero contro la Roma non potrà contare su uno dei protagonisti della sfida del “Bentegodi”, Zanoli, che ha sostanzialmente terminato la stagione dopo la lesione al crociato. Sulla fascia destra toccherà ad Ehizibue, mentre bisognerà aspettare ancora qualche settimana per il rientro di Zaniolo, fermo ai box insieme a Buksa e Piotrowski. Dall’altro lato, Gasperini non avrà Dybala, che salterà solamente la trasferta di Udine per via di una lieve infiammazione. Ad Atene si è rivisto Angelino, che in Friuli darà una mano a gara in corso. Davanti spazio all’ex Aston Villa Malen, con Soulé e Pellegrini a supporto.

Come vedere Udinese-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Roma è in programma lunedì alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Roma non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro un’Udinese che non ha assilli di classifica. Gasp punterà ancora sulla sua difesa di ferro, la meno battuta in generale tra i top 5 campionati europei: soprattutto in trasferta, dove i gol subiti sono solamente 7 in 11 partite (ex aequo con Lazio e Bayern Monaco). Proprio per questo motivo ipotizziamo una gara da meno di tre gol totali, coi bianconeri che faranno verosimilmente fatica a bucare la retroguardia giallorossa.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1