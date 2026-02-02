Pronostico Marsiglia-Rennes: finisce come in campionato (in casa)

Marsiglia-Rennes è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Farsi riprendere due gol da Paris FC, nel corso dell’ultimo turno di campionato, non è stato semplice da digerire per De Zerbi. Eliminato dalla Champions League la scorsa settimana e adesso alle prese con dei problemi dentro la squadra che lui ha rispedito al mittente. “La squadra è con me” ha detto. Ma ci sono state delle ore in cui sembrava potesse esserci un addio.

Il Rennes nelle ultime uscite ha fatto malino. E ha altri pensieri in testa, relativi al campionato. Mentre il Marsiglia si potrebbe anche giocare la possibilità di vincerla questa Coppa che, sappiamo, è da molto tempo che non viene conquistata. E una squadra come questa ha le carte in regola per arrivare in fondo pensando, pure, al fatto che il PSG è stato eliminato e quindi ipoteticamente c’è un grosso problema in meno. Le vittorie aiutano sempre, le vittorie sono quelle che fanno andare via i cattivi pensieri. E in questo momento dentro l’OM di cattivi pensieri ce ne stanno oggettivamente tanti, e un’altra sconfitta, in questo caso con annessa eliminazione, potrebbe essere vista come qualcosa di davvero poco gentile nei confronti dei tifosi. Che in questo momento stanno spingendo verso un cambio di passo che ancora non c’è stato.

Parliamoci chiaro, se il Marsiglia non vuole finire a mani vuote questa annata deve vincere questa Coppa: per il campionato non c’è possibilità, la Supercoppa è stata persa come tutti sappiamo, e la Champions è bella che andata. Insomma, De Zerbi è con le spalle al muro. E non può sbagliare.

Come vedere Marsiglia-Rennes in diretta tv e in streaming