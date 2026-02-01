Pronostico Como-Atalanta: derby lombardo con vista sull’Europa

Como-Atalanta è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dietro alle big ci sono loro, Como e Atalanta. E non è un caso, visto che le due lombarde “minori” puntano a diventare una presenza fissa nell’Olimpo del calcio italiano. La Dea, in parte, ci è già riuscita: nell’ultimo decennio gli orobici hanno fatto il salto di qualità arrivando persino a sollevare un’Europa League ed a giocare abitualmente una manifestazione prestigiosa come la Champions League. I lariani hanno ritrovato la Serie A solo da un paio d’anni, ma rispetto all’Atalanta sembrano avere intenzione di bruciare le tappe: potendo disporre di ingenti risorse economiche – in estate hanno speso circa 100 milioni – stanno dimostrando di avere le carte in regola per conquistare già da quest’anno un posto in Europa.

Dopo 22 turni il Como è sesto, a sole tre lunghezze da quarto posto e zona Champions. E la sua prima inseguitrice è proprio la Dea, a -5 dalla squadra di Cesc Fabregas.

Nico Paz e compagni una settimana fa hanno letteralmente arato il Torino, a cui hanno rifilato 6 gol non subendone nessuno, dopo aver preso a pallate la Lazio all’Olimpico (0-3). Importanti soddisfazioni sono arrivate anche dalla Coppa Italia: martedì la “vittima” dei lariani è stata la Fiorentina, ribaltata e poi dominata nella ripresa (1-3) con l’ingresso del talento argentino cresciuto nel Real Madrid (in gol anche Morata, che si è finalmente sbloccato). Como che avrà dunque l’opportunità di tornare a giocare un quarto di finale della coppa nazionale a distanza di 40 anni dall’ultima volta. In settimana è stata impegnata anche la squadra di Raffaele Palladino: nell’ultima giornata della League Phase di Champions League l’Atalanta si è arresa 1-0 ai belgi dell’Union Saint-Gilloise al termine di una prestazione non proprio esaltante.

Poco male, perché la Dea era comunque già certa di un pass per i playoff (affronterà il Borussia Dortmund). In campionato, domenica scorsa, le cose erano andate diversamente: Atalanta travolgente contro il Parma, strapazzato 4-0 alla New Balance Arena, un successo che ha fatto dimenticare in fretta il mezzo passo falso dei Pisa. Dall’arrivo di Palladino, ad ogni modo, i bergamaschi hanno ottenuto meno punti solo di Inter, Juventus e Milan: era evidente che servisse cambiare.

Nell’Atalanta Raspadori dovrebbe partire dal 1′ nel tridente con Scamacca e De Ketelaere. In difesa è lecito aspettarsi qualche cambio con Scalvini e Djimsiti che molto probabilmente prenderanno il posto di Hien e Kossounou. In Coppa Italia Fabregas ha perso Douvikas: il tecnico catalano potrebbe dare fiducia a Morata, tornato al gol con la Viola, ma si valuta anche l’opzione Paz falso nove.

Come vedere Como-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Atalanta, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet.

Il pronostico

L’andata terminò in pareggio ma nel frattempo l’Atalanta, che all’epoca era allenata ancora da Ivan Juric, è molto migliorata, sebbene faccia fatica a trovare continuità. Gli impegni infrasettimanali possono incidere ma non più di tanto: ci aspettiamo un derby lombardo equilibratissimo e potenzialmente godibile, tra due squadre che sanno attaccare, hanno qualità e che sono anche molto abili in fase di non possesso. Leggera preferenza per il Como, che tra le mura amiche ha perso solo una volta in questo campionato (nelle partite casalinghe nessuno ha collezionato più clean sheet). Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Como-Atalanta

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Morata.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1