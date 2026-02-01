I pronostici di domenica 1 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 1 febbraio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida molto delicata tra Torino e Lecce. I granata non perdevano quattro partite consecutive nel massimo campionato addirittura da 26 anni e devono subito invertire la rotta dopo la figuraccia di Como. Oltre all’incapacità di fare gol per la terza volta di fila, il Torino è stato tradito nuovamente da una difesa che con 40 gol subiti adesso è in assoluto la più perforata del torneo.

Il Torino rischia inoltre di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere: dopo il clamoroso tonfo di Como è scivolato al sedicesimo posto e non può cullarsi sui sei punti di vantaggio rispetto alla Fiorentina terzultima. La tensione si taglierà a fette, dunque, in quello che a questo punto è uno scontro diretto. Il Lecce ha 5 punti in meno rispetto al Toro ed una settimana fa è nuovamente uscito dalla zona rossa grazie al pareggio a reti bianche con la Lazio.

Sarà difficile vedere un match con tanti gol: tuttavia, è lecito aspettarsi una reazione da parte del Torino dopo la debacle di Como ed è improbabile che i granata perdano anche questa.

I pronostici sulle altre partite

Ben più divertente sulla carta la sfida tra Como e Atalanta in cui tutte e due dovrebbero andare in gol almeno una volta. L’Inter proverà ad approfittare degli attuali limiti della Cremonese per continuare la sua corsa solitaria in vetta alla classifica, mentre la Juventus rigenerata da Spalletti parte favorita sul Parma.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lione-Lille, Ligue 1, ore 15:00

Vincenti

INTER (in Cremonese-Inter, Serie A, ore 18:00)

(in Cremonese-Inter, ore 18:00) BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga, ore 17:30)

(in Borussia Dortmund-Heidenheim, ore 17:30) REAL MADRID (in Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 14:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Dortmund-Heidenheim , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 PSV-Feyenoord , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Strasburgo-PSG, Ligue 1, ore 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Manchester City , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Como-Atalanta , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Stoccarda-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (gol + over): 13.02 GOLDBET ; 14.80 SPORTBET; 13.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X PRIMO TEMPO/1X FINALE in Torino-Lecce, Serie A, ore 12:30