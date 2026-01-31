Pronostico Torino-Lecce: la peggior difesa contro l’attacco meno prolifico

Torino-Lecce è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Era dal 2000, addirittura 26 anni fa, che il Torino non subiva quattro sconfitte consecutive in Serie A. La quarta, rimediata nello scorso weekend al “Sinigaglia” di Como, è stata una vera e propria lezione, in cui i lariani non hanno avuto pietà degli uomini di Marco Baroni, annichiliti 6-0. Un match che, al di là del momento di forma della squadra di Cesc Fabregas, ha evidenziato tutti i limiti della formazione granata. Oltre all’incapacità di fare gol per la terza volta di fila, il Torino è stato tradito nuovamente da una difesa che con 40 gol subiti adesso è in assoluto la più perforata del torneo.

E la situazione sta diventando incandescente: i tifosi, che ormai da tempo portano avanti la contestazione nei confronti della società, per l’ennesima volta hanno manifestato il loro disappunto. Ora sta a Baroni e i suoi uomini fargli cambiare idea: anche lo stesso allenatore è consapevole del fatto che un altro passo falso non gli verrebbe perdonato. Il Torino, infatti, rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere: dopo il clamoroso tonfo di Como è scivolato al sedicesimo posto e non può cullarsi sui sei punti di vantaggio rispetto alla Fiorentina terzultima. In 22 turni di campionato i granata hanno raccolto solo 23 punti, con un media aritmetica di 1,05 a partita. Dal 2013 solo una volta ne avevano conquistati meno a questo punto del torneo. Era la stagione 2020-21, terminata poi in diciassettesima posizione e con una salvezza risicatissima.

Lecce a digiuno di vittorie da quasi due mesi

La tensione si taglierà a fette, dunque, in quello che a questo punto è uno scontro diretto. Il Lecce ha 5 punti in meno rispetto al Toro ed una settimana fa è nuovamente uscito dalla zona rossa grazie al pareggio a reti bianche con la Lazio.

Un’altra prestazione positiva da parte della squadra di Eusebio Di Francesco, che però come spesso è accaduto quest’anno non si è tradotta in una vittoria, sebbene ai punti i salentini l’avrebbero meritata avendo costruito molte più occasioni dei biancocelesti, salvati da un grande Provedel. Il successo manca da quasi due mesi: nelle ultime sette gare di campionato il Lecce ha ottenuto solo due punti e non ha segnato neppure un gol nelle tre più recenti, a conferma di un attacco che continua a fare tantissima fatica (con 13 gol è il meno prolifico). Di Francesco dovrebbe confermare Stulic come terminale offensivo, anche se adesso c’è anche Cheddira, uno dei rinforzi del mercato invernale. In difesa potrebbe rivedersi Gaspar, reduce da una squalifica durata tre turni. Baroni invece è alle prese con una lista di infortunati molto lunga: il tecnico granata spera di recuperare quantomeno Simeone.

Come vedere Torino-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Lecce farà la solita gara attenta e ordinata. E dovrebbe riuscire ad anestetizzare un attacco che è rimasto a secco di reti nelle ultime tre giornate. In ogni caso, visti i recenti numeri offensivi di entrambe le squadre, non ci aspettiamo un match con tanti gol: tuttavia, è lecito aspettarsi una reazione da parte del Torino dopo la debacle di Como ed è improbabile che i granata perdano anche questa. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Ngonge, Adams.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1