Pronostico Chelsea-West Ham: occhio alle fatiche di coppa

Chelsea-West Ham è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dato per morto forse troppo presto, il West Ham con le due vittorie consecutive contro Tottenham (1-2) e Sunderland (3-1) ha ridato un senso ad una lotta per non retrocedere che un paio di settimane fa sembrava già scritta. La scintilla che aveva contribuito a riavviare il motore degli Hammers era stato il successo nei tempi supplementari nella sfida di FA Cup con il QPR – club che milita in Championship – grazie al quale il club londinese aveva messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da 10 partite. Per restare in Premier League, ad ogni modo, non ci si può rilassare, visto che sono ancora 5 i punti che separano il West Ham dalla quartultima.

La più vicina al momento è il Nottingham Forest, che non se la passa affatto male (due vittorie nelle ultime tre di campionato). Poi c’è il Leeds, a +6, ma anche i Whites stanno lottando con le unghie e con i denti e non sembrano affatto in caduta libera. Nuno Espirito Santo e i suoi uomini però sembrano crederci ed è per questo che il Chelsea farebbe bene a non sottovalutarli troppo nel derby tutto londinese del sabato pomeriggio della Premier. I Blues in settimana hanno fatto il proprio dovere in Champions League andando a vincere, come da pronostico, al “Maradona” contro un Napoli incerottato, che comunque è rimasto in partita fino alla fine.

Blues, con Rosenior 5 vittorie su 6

Per il Chelsea il rocambolesco 3-2 maturato a Fuorigrotta è stato il quarto successo consecutivo tra le varie competizioni. Segno che il cambio di guida tecnica ha sortito qualche effetto.

Da quando ha preso il posto di Enzo Maresca, l’ex allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior le ha vinte sostanzialmente tutte, ad eccezione della stracittadina con l’Arsenal. I Blues in Champions hanno chiuso tra le prime 8 e sono già qualificati agli ottavi. In campionato invece sono quinti e devono rincorrere il Manchester United che ha solo un punto in più prima di questa giornata.

Come vedere Chelsea-West Ham in diretta tv e in streaming

Chelsea-West Ham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

Il pronostico

Stamford Bridge ultimamente sembra essere diventato un tabù per il West Ham, che qui ha vinto solo una volta nelle ultime 19 visite e non ci riesce dal 2019. Il Chelsea è favorito ma almeno un gol da parte degli Hammers ce lo aspettiamo. Sia per via del loro momento di forma sia perché i Blues vengono da un match dispendioso come quello di Napoli. Nelle sei partite giocate da quando in panchina siede Rosenior oltretutto hanno tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione.

Le probabili formazioni di Chelsea-West Ham

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

WEST HAM (4-4-1-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf; Bowen, Mateus Fernandes, Soucek, Summerville; Pablo; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1