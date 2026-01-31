Pronostici Napoli-Fiorentina: marcatore e tiri in porta

Napoli-Fiorentina, il pronostico della sfida del “Maradona”: marcatore e possibili tiratori

Spalle al muro dopo il mancato accesso ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere un colpo per provare a riannodare il filo del discorso in campionato ed evitare pericolosi contraccolpi per il prosieguo della stagione. Di contro, una Fiorentina affamata di punti non può permettersi ulteriori passi falsi.

Dopo il gol al Chelsea, Rasmus Hojlund vuole rinnovare la sua verve realizzativa anche in campionato. Autentica spina nel fianco per la difesa gigliata nella gara d’andata, il centravanti danese ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche al “Maradona”.

Stanchi ma motivati a trovare il successo, gli Azzurri si affideranno alla fisicità del proprio bomber come carta potenzialmente vincere per aprire la scatola difensiva dei gigliati. Aprendo il discorso tiratori, invece, occhio alla candidatura di Vergara.

Nel caso in cui dovesse partire dal primo minuto, la sorpresa più luminosa di questo frangente di stagione del Napoli ha chances concrete di trovare la porta almeno una volta. Del resto, dopo aver scaldato i guanti di Di Gregorio nel confronto dello Stadium, il classe 2003 si è messo in luce con una prestazione scintillante con il Chelsea trovando anche la via del gol.

Napoli-Fiorentina, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori

A maggior ragione alla luce delle difficoltà difensive evidenziate dai gigliati nella lettura dei movimenti degli esterni avversari, dunque, la candidatura di Vergara in ottica tiratori è assolutamente da caldeggiare.

Per chiudere il cerchio di una partita aperta a molteplici soluzioni, non sono affatto da trascurare neanche i nomi di McTominay e Gudmundsson che, reduci da un filotto di partite nelle quali stanno trovando la porta avversaria con una certa continuità, sono pronti a vivere un altro pomeriggio degno di nota.

Hojlund marcatore plus; McTominay Over 1,5 tiri in porta plus; Vergara, Gudmundsson Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,61 su Goldbet.