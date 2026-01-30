Pronostico Pisa-Sassuolo: è tutta una questione di “fame”

Pisa-Sassuolo è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La doppietta di Moreo nella notte di San Siro contro l’Inter capolista ha rappresentato una tanto dolce quanto effimera illusione per i tifosi del Pisa. Venerdì scorso i toscani, grazie ad un approccio alla gara coraggioso e aggressivo, erano riusciti a portarsi sullo 0-2 dopo soli 23 minuti contro i vicecampioni d’Europa: la gioia per il doppio vantaggio, però, è durata pochissimo.

L’Inter non ha soltanto riacciuffato quasi subito gli uomini di Alberto Gilardino ma ha anche dilagato nel secondo tempo e la partita si è conclusa addirittura con un punteggio tennistico, un 6-2 che è un po’ lo specchio della differenza abissale tra le due squadre.

Pisa che dunque è rimasto inchiodato all’ultimo posto in classifica – condiviso con il Verona, davanti per la migliore differenza reti – e con le speranze salvezza che si assottigliano sempre di più. Ogni scontro diretto, da questo momento in poi, ha il retrogusto dell’ultima spiaggia: Gilardino e i suoi, ad esempio, si giocano tanto nelle prossime due gare contro Sassuolo e Verona, da vincere a tutti i costi per provare a rimanere aggrappati al treno Serie A. Con la quintultima a +9, ragionevolmente è rimasto il Lecce – i giallorossi quartultimi hanno invece solo 4 punti in più – l’unico sui cui fare la corsa.

Sassuolo, un solo gol nelle ultime quattro

Non rischia di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere la formazione emiliana, che nello scorso weekend ha pure interrotto il lungo digiuno di vittorie battendo di misura la Cremonese con una rete di Fadera (1-0).

Si è trattato del primo successo dopo oltre un mese per un Sassuolo che sembra destinato ad una salvezza tranquilla. Fabio Grosso, infatti, si gode l’undicesimo posto in classifica: uno degli obiettivi a breve termine è rivitalizzare un attacco che ha segnato troppo poco nelle ultime uscite – è da dicembre che i neroverdi non realizzano più di un gol nella stessa partita – ed una mano potrà darla il recuperato Berardi, riapparso con la Cremonese dopo quasi due mesi di stop.

Il capitano del Sassuolo dovrebbe partire dal 1′ a Pisa, completando il tridente formato anche da Pinamonti e Laurienté. Per quanto riguarda i toscani invece, oltre allo stesso Gilardino – assente in panchina in quanto squalificato – non ci sarà Calabresi (colpito da squalifica pure lui) e l’infortunato Meister. In attacco ci si affida a Durosinmi, centravanti nigeriano arrivato in questo mercato dal Viktoria Plzen e già in gol due settimane fa contro l’Atalanta.

Come vedere Pisa-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa-Sassuolo, in programma sabato alle 15:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Pisa sta provando a buttare il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante gli evidenti limiti tecnici, è una squadra che lotta e dimostra di crederci. La sensazione è che contro un Sassuolo ormai relativamente tranquillo e con meno fame di punti possa arrivare un risultato positivo in una gara da meno di tre gol complessivi: all’Arena Garibaldi, infatti, i nerazzurri hanno realizzato a malapena due reti, diventando la terza squadra nella storia della massima serie a produrre così poco nelle prime undici gare giocate in casa.

Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Pisa-Sassuolo: chi vince? Pisa

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0