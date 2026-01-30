Pronostico Leeds-Arsenal: non perdono dal 2000

Leeds-Arsenal è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Da venticinque anni, era il novembre del 2000 (anche se nel mezzo ci sono stati solamente 8 incontri), l’Arsenal non perde in trasferta sul campo del Leeds. Una legge, quella dei Gunners, che anche nel pomeriggio di sabato dovrebbe essere rispettata.

Anche perché l’Arsenal, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro lo United, altri passi falsi non è che se li possa permettere. Parliamo di una squadra che ha sempre 4 punti di vantaggio sul City, secondo in classifica, e che ha messo le cose a posto pure in Champions League e quindi adesso ha un solo pensiero, quello di vincere il maggior numero di partite possibili in Premier League e tornare a vincere dopo tantissimi anni. Rimane la squadra favorita quella allenata da Arteta, non ci sono dubbi su questo, per quelli che sono i numeri che l’hanno accompagnata fino ad oggi. Sì, forse ha perso qualcosa sulla tenuta difensiva, ma rimane la migliore di tutto il campionato. Ed è questo il fattore che fa la differenza.

Dopo tre risultati utili di fila, insomma, si fermerà il cammino del Leeds. Che può poco contro una corazzata del genere che decisamente fa un altro sport rispetto a tutte le formazioni del massimo campionato inglese. Quindi la situazione ci sembra essere ben chiara.

Come vedere Leeds-Arsenal in diretta tv e in streaming