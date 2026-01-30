Pronostici Serie B 31 gennaio ore 15:00, arriva la settima di fila: una multipla a quota 11

Serie B, sulle ali dell’entusiasmo per le sei vittorie consecutive il Venezia punta ad allungare la striscia vincente contro la Carrarese. La capolista Frosinone è impegnata invece a Chiavari con l’Entella.

In Serie B, da qualche settimana a questa parte, c’è una nuova aspirante capolista. Parliamo del Venezia di Giovanni Stroppa, di gran lunga la squadra più in forma nell’ultimo periodo. I lagunari, dopo un avvio non particolarmente esaltante, hanno cominciato a correre più spediti e, grazie alle sette vittorie consecutive, sono saliti al secondo posto, ad una sola incollatura dalla prima della classe, il Frosinone. Gli arancioneroverdi, superate le difficoltà iniziali, sono cresciuti tanto sul piano offensivo. Non è un caso che oggi vantino il miglior attacco del torneo, con ben 42 gol segnati.

Una settimana fa ne hanno rifilati cinque al Mantova (2-5). E nei due turni precedenti ne avevano realizzati sei in totale tra Catanzaro (3-1) e Reggiana (1-3). Il trascinatore è l’attaccante Andrea Adorante, momentaneamente secondo a quota 11 gol nella classifica cannonieri, dietro al finlandese Pohjanpalo, uno “specialista” della categoria.

Il Venezia parte favorito anche nella sfida con la Carrarese e mette nel mirino quella che sarebbe la settima affermazione di fila. In cadetteria i lagunari non avevano mai fatto registrare, prima d’ora, una striscia di successi così lunga.

Gli apuani, oltretutto, arrivano a quest’appuntamento più rilassati. Hanno vinto le ultime tre abbandonando definitivamente la zona playout e sono a sole tre lunghezze dai playoff. Non sarebbe una sorpresa se riuscissero a segnare almeno una rete nella gara del “Penzo”, che si preannuncia movimentata. Il Frosinone capolista cercherà invece di difendere il primo posto nella trasferta di Chiavari con la Virtus Entella: i ciociari sono imbattuti da ottobre ma negli ultimi due match giocati fuori casa (Empoli, Monza) hanno si sono dovuti accontentare di un pari. Un motivo in più per non sottovalutare la Virtus Entella, che sta provando a costruire la salvezza tra le mura amiche. Almeno un gol i biancocelesti di Andrea Chiappella dovrebbero segnarlo contro un Frosinone che non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte.

Le previsioni sulle altre partite

Dopo le 5 vittorie consecutive il Catanzaro ha di nuovo frenato e adesso deve guardarsi le spalle: i calabresi sono scivolati all’ottavo posto ed hanno un margine di soli tre punti sulla Carrarese nona. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate per la truppa di Alberto Aquilani, che rischia qualcosa anche nell’ostica trasferta di Bolzano contro un Sudtirol ringalluzzito dai tre successi di fila contro Spezia, Empoli e Padova.

A proposito di Empoli, la squadra di Alessio Dionisi sembra essersi di nuovo smarrita e le due sconfitte con Sudtirol e Carrarese, oltre ad essere un nuovo campanello d’allarme, hanno fatto precipitare gli azzurri a -5 dai playoff. Ed in questo turno al “Castellani” è di scena il Modena che, al contrario, dà l’impressione di aver superato il momento negativo: i Canarini, dopo il successo di Pescara, una settimana fa si sono divisi la posta in palio con il più quotato Palermo, fermato sullo 0-0 al “Braglia”.

La doppia chance esterna stuzzica e la si può abbinare tranquillamente al segno “over 1.5”: i gialli sono quelli che hanno giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato. Chiudiamo con la sfida del Partenio tra Avellino e Cesena: i Lupi tenteranno di ritrovare un po’ di fiducia in seguito al doppio ko con Carrarese e Spezia, approfittando del momento non semplice dei romagnoli, sconfitti tre volte nelle ultime quattro giornate.

Serie B: possibili vincenti

Modena o pareggio (in Empoli-Modena)

Venezia (in Venezia-Carrarese)

Avellino o pareggio (in Avellino-Cesena)

Le partite da almeno due gol complessivi

Empoli-Modena

Venezia-Carrarese

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Virtus Entella-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Sudtirol-Catanzaro

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” in Sudtirol-Catanzaro è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. La vittoria del Venezia è quotata invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Sportbet.

