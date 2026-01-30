Pronostici Bundesliga 31 gennaio ore 15:30: settimo successo casalingo di fila nel mirino

Bundesliga, l’Hoffenheim è la sorpresa del campionato e va a caccia di un’altra vittoria che sarebbe la settima consecutiva in casa. Il Leverkusen può approfittare della crisi dell’Eintracht.

C’è una squadra che nelle ultime sei giornate di Bundesliga ha ottenuto più punti di tutti, facendo registrare 5 vittorie e un pareggio. E no, non è la schiacciasassi Bayern Monaco. Ci riferiamo all’Hoffenheim, autentica sorpresa di quest’edizione del massimo campionato tedesco, che contro ogni pronostico sta facendo meglio di club ben più quotati, candidandosi prepotentemente per un posto nella prossima Champions League.

Nel 2026 gli uomini di Christian Ilzer sanno solamente vincere. In settimana, nel recupero con il Werder Brema (il match che era stato rinviato ad inizio mese per la forte nevicata che aveva colpito la città anseatica), è arrivata la quarta vittoria consecutiva.

L’Hoffenheim in settimana si è imposto 2-0 sui biancoverdi nonostante il rosso a Burger ad inizio ripresa, riuscendo a brillare anche in inferiorità numerica. Il club di Sinsheim è terzo in classifica con tre punti di vantaggio su Lipsia e Stoccarda e addirittura sei in più del Bayer Leverkusen. In casa ha vinto le ultime sei, segnando la bellezza di 19 gol complessivi: gli si può dare fiducia anche nel match casalingo con l’Union Berlino, già battuto all’andata al termine di un pirotecnico 4-2. I capitolini sono reduci dalla pesante sconfitta interna con il Borussia Dortmund (0-3) che ha interrotto una striscia di 5 risultati utili consecutivi. Per la prima volta da novembre non sono riusciti a trovare la via del gol, rimanendo impantanati a metà classifica.

Le previsioni sulle altre partite

Nel menu del sabato pomeriggio spicca pure la sfida tra due big che stanno deludendo, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen. Il momento delle Adler è di quelli drammatici. In settimana, nell’ultima giornata del maxigirone di Champions League, hanno rimediato l’ennesimo risultato negativo, arrendendosi 2-0 al Tottenham (erano comunque già eliminati); nello scorso weekend, invece, sono crollati, sempre davanti al loro pubblico, di fronte ad uno spietato l’Hoffenheim (1-3).

L’ultimo succeso risale a un mese e mezzo fa ed il cambio di guida tecnica – oggi in panchina siede Dennis Schmitt – non ha, per ora, sortito gli effetti sperati. Anche le Aspirine sono alle prese con diversi problemi ma in classifica sono messi meglio rispetto all’Eintracht e vengono da due vittorie. Una in campionato contro il Werder Brema (1-0) e l’altra in Champions contro il Villarreal (3-0), quest’ultima fondamentale per staccare il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi.

Il Bayer Leverkusen ha già avuto la meglio quest’anno sull’Eintracht Francoforte – all’andata il Werkself ha ottenuto la sesta vittoria di fila contro le Adler, travolte 3-1 alla BayArena – ed anche stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Non può permettersi di rallentare neppure il Lipsia, fermato nel recupero infrasettimanale dal St. Pauli (1-1). I Roten Bullen, quarti ma a pari punti con lo Stoccarda, dovrebbero spuntarla alla Red Bull Arena contro il Mainz. Le insidie però sono dietro l’angolo, dal momento che i Nullfunfer sembrano aver cambiato ritmo da quando c’è il nuovo allenatore Urs Fischer e le due vittorie conquistate nelle ultime tre giornate lo dimostrano. In trasferta, tuttavia, i tre punti mancano da settembre, dato di cui bisogna tenere comunque conto.

Werder Brema e Borussia Monchengladbach sono attualmente due squadre in difficoltà: nessuna vittoria nelle ultime tre mentre la classifica diventa turno dopo turno sempre più preoccupante. I biancoverdi rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, avendo adesso solo tre punti in più della terzultima. Entrambe vanno a caccia di riscatto in un match in cui il pareggio non può certo bastare per uscire dalla crisi.

In zona rossa c’è il St. Pauli di Alexander Blessin, che ha mosso quantomeno la classifica con i due pareggi consecutivi con Amburgo (0-0) e Lipsia (1-1). I marroni punteranno di nuovo sulla difesa per provare a strappare un punto in Baviera contro l’Augsburg, al settimo cielo dopo la strepitosa vittoria nel derby regionale con i cugini del Bayern Monaco (unica squadra ad avere la meglio sulla capolista del campionato).

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen o pareggio (in Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen)

Lipsia (in Lipsia-Mainz)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Union Berlino)

La partita da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

La partita da meno di quattro gol complessivi

Augsburg-St. Pauli

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” in Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

