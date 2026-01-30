I pronostici del weekend (31 gennaio-1 febbraio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventitreesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Lipsia, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona e Chelsea.

I pronostici del weekend (31 gennaio-1 febbraio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Borussia Dortmund-Heidenheim, Amburgo-Bayern Monaco, Real Madrid-Rayo Vallecano, Stoccarda-Friburgo ed Elche-Barcellona.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Liverpool-Newcastle, Tottenham-Manchester City, Como-Atalanta, Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen e Stasburgo-PSG.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga, domenica 15:30
Amburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30
Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, domenica 14:00
Stoccarda-Friburgo, Bundesliga, domenica 15:30
• Elche-Barcellona, Liga, sabato 21:00
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Lipsia (in Lipsia-Mainz, Bundesliga, sabato 15:30)
Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga, domenica 17:30)
Real Madrid (in Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, domenica 14:00)
Barcellona (in Elche-Barcellona, Liga, sabato 21:00)
Chelsea (in Chelsea-West Ham, Premier League, sabato 18:30)
Partite da almeno un gol per squadra

Liverpool-Newcastle, Premier League, sabato 21:00
Tottenham-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
Como-Atalanta, Serie A, domenica 15:00
Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, Bundesliga, domenica 15:30
Stasburgo-PSG, Ligue 1, domenica 20:45
