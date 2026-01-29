Pronostico Stoccarda-Young Boys: ottava sconfitta di fila e crisi senza fine

Stoccarda-Young Boys è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi di finale lo Stoccarda, anche se non è padrone del proprio destino. Ma i tedeschi, vincendo, si toglierebbero ogni dubbio e semmai ogni rimpianto. Quindi meglio provarci giustamente che lasciare passare il tutto in questo modo.

Parliamo di una squadra, quella di casa, che appunto quando gioca davanti al pubblico amico riesce sempre a dare qualcosa in più. Lo ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi e la sensazione è che contro uno Young Boys in profonda crisi si possa serenamente vincere. Sì, gli svizzeri vengono da un clamoroso filotto di sette sconfitte consecutive. Una macchia difficile da cancellare e non riescono a trovare la soluzione corretta per tirarsi fuori. E questa partita, complicata, ci pare davvero la meno adatta per riuscire a fare qualcosa di importante, vale a dire tirarsi fuori da questo contesto. Lo Stoccarda quindi parte favorito anche per quelli che sono stati gli scontri diretti giocati fino al momento. Due su tre, infatti, li hanno portati a casa i tedeschi, compreso il pesantissimo cinque a uno dell’anno scorso in Champions League. Da allora di cose ne sono cambiate poche e, magari non con lo stesso finale così largo, ma i tre punti viaggiano spediti verso la Germania.

