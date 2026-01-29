Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo: avanti a braccetto

Stella Rossa-Celta Vigo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tredici punti in classifica per la Stella Rossa, uno in meno per il Celta Vigo. Due squadre che sono dentro i playoff e che ci rimarranno. Magari andranno avanti a braccetto, senza farsi male. Con un punto a testa si potrebbe trovare la via della felicità.

Sì, perché poi i valori si possono sicuramente azzerare in una partita del genere: la Stella Rossa è assai temibile in casa mentre il Celta Vigo, guardando a quello che è il valore della rosa, parlando di qualità, è una spanna superiore alla squadra che gioca davanti al pubblico amico. E poi si sa perfettamente quale potrebbe essere il pensiero: meglio evitare di farsi del male, meglio andare avanti insieme se ci sono le possibilità. E come detto prima, per come è messa la classifica in questa ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, allora sì che tutto potrebbe procedere senza nessun intoppo di sorta.

Quindi? Quindi crediamo che il match possa finire in pareggio. Tutti felici. E se la X è sempre complicata da vedere (almeno nella nostra testa e lo sappiamo tutti), almeno una certezza che ci possa aiutare a centrare questo pronostico ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.

Come vedere Stella Rossa-Celta Vigo in diretta tv e in streaming