Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo: avanti a braccetto

di

Stella Rossa-Celta Vigo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tredici punti in classifica per la Stella Rossa, uno in meno per il Celta Vigo. Due squadre che sono dentro i playoff e che ci rimarranno. Magari andranno avanti a braccetto, senza farsi male. Con un punto a testa si potrebbe trovare la via della felicità.

Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo
Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo: avanti a braccetto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, perché poi i valori si possono sicuramente azzerare in una partita del genere: la Stella Rossa è assai temibile in casa mentre il Celta Vigo, guardando a quello che è il valore della rosa, parlando di qualità, è una spanna superiore alla squadra che gioca davanti al pubblico amico. E poi si sa perfettamente quale potrebbe essere il pensiero: meglio evitare di farsi del male, meglio andare avanti insieme se ci sono le possibilità. E come detto prima, per come è messa la classifica in questa ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, allora sì che tutto potrebbe procedere senza nessun intoppo di sorta. 

Quindi? Quindi crediamo che il match possa finire in pareggio. Tutti felici. E se la X è sempre complicata da vedere (almeno nella nostra testa e lo sappiamo tutti), almeno una certezza che ci possa aiutare a centrare questo pronostico ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.

Come vedere Stella Rossa-Celta Vigo in diretta tv e in streaming

Come vedere Stella Rossa-Celta Vigo
Come vedere Stella Rossa-Celta Vigo in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Stella Rossa-Celta Vigo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3-50 Goldbet  e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La quota del pareggio è sempre altissima, in qualsiasi partita. Ma è quello che realmente potrebbe venire fuori da questo match. La certezza? Beh, vedendo i numeri offensivi ci aspettiamo sicuramente che entrambe possano segnare nel corso della partita.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Celta Vigo

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigao, Tiknizyan; Lucic, Kostov, Elsnik, Krunic; Arnautovic, Katai. 
CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Mingueza, Roman Gonzalez, Rueda, Carreira; Duran, Aspas, Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
