Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo: avanti a braccetto

Stella Rossa-Celta Vigo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tredici punti in classifica per la Stella Rossa, uno in meno per il Celta Vigo. Due squadre che sono dentro i playoff e che ci rimarranno. Magari andranno avanti a braccetto, senza farsi male. Con un punto a testa si potrebbe trovare la via della felicità.
Sì, perché poi i valori si possono sicuramente azzerare in una partita del genere: la Stella Rossa è assai temibile in casa mentre il Celta Vigo, guardando a quello che è il valore della rosa, parlando di qualità, è una spanna superiore alla squadra che gioca davanti al pubblico amico. E poi si sa perfettamente quale potrebbe essere il pensiero: meglio evitare di farsi del male, meglio andare avanti insieme se ci sono le possibilità. E come detto prima, per come è messa la classifica in questa ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, allora sì che tutto potrebbe procedere senza nessun intoppo di sorta.
Quindi? Quindi crediamo che il match possa finire in pareggio. Tutti felici. E se la X è sempre complicata da vedere (almeno nella nostra testa e lo sappiamo tutti), almeno una certezza che ci possa aiutare a centrare questo pronostico ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.
Come vedere Stella Rossa-Celta Vigo in diretta tv e in streaming
La sfida Stella Rossa-Celta Vigo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3-50 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La quota del pareggio è sempre altissima, in qualsiasi partita. Ma è quello che realmente potrebbe venire fuori da questo match. La certezza? Beh, vedendo i numeri offensivi ci aspettiamo sicuramente che entrambe possano segnare nel corso della partita.
Le probabili formazioni di Stella Rossa-Celta Vigo
STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigao, Tiknizyan; Lucic, Kostov, Elsnik, Krunic; Arnautovic, Katai.
CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Mingueza, Roman Gonzalez, Rueda, Carreira; Duran, Aspas, Iglesias.