Pronostico Nottingham Forest-Ferencvaros: ecco cosa farà la differenza

Nottingham Forest-Ferencvaros è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due partite ufficiali dopo la sosta del campionato ungherese, un pareggio in Europa League e una sconfitta interna in campionato. Il Ferencvaros, toccato anche dall’addio di Toth, uno dei migliori centrocampisti in squadra, non ha ripreso nei migliori dei modi la stagione. E rischia grosso sul campo del Nottingham Forest, una squadra che si sta rinforzando e che sogna di guadagnare qualche posizione di classifica.
Gli inglesi al momento sono sedicesimi con undici punti. Possibilità di entrare tra le prime otto non ce ne stanno, ma sarebbe importante vincere per mantenere, intanto, una situazione di classifica che permette di giocare il playoff di ritorno in casa e poi sperare, successivamente, anche in un sorteggio positivo negli ottavi. Un passo per volta, comunque. Prima ci sarebbe da battere una squadra che in questo momento sarebbe tra le prime otto della manifestazione ma che potrebbe pagare a carissimo prezzo il fatto di aver giocato poco negli ultimi mesi. Sì, gli ungheresi hanno pure fatto delle amichevoli, ma sappiamo benissimo che non è la stessa cosa. Il Nottingham invece ha dovuto tenere sempre alta la barra della concentrazione. Non si è mai potuto rilassare e ha continuato a lottare sempre al massimo. Un fattore questo, da tenere in assoluta considerazione, e che potrebbe fare la differenza nel corso di questi 90minuti decisivi per entrambi.
Come vedere Nottingham Forest-Ferencvaros in diretta tv e in streaming
La sfida Nottingham Forest-Ferencvaros è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Ci pare scontata possa arrivare una vittoria del Nottingham in questo match. Scontato per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima. Sarà pure un match da almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Ferencvaros
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.
FERENCVAROS (4-3-3): Grof; Lakatos, Cisse, Szalai; Makreckis, Levi, Romao, Kanichowsky, Cadu; Zachariassen, Bamidele.