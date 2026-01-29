Pronostico Maccabi Tel Aviv-Bologna: vincere per tenere accesa la speranza

Maccabi Tel Aviv-Bologna è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento più difficile della sua stagione il Bologna vola in Serbia per affrontare il Maccabi Tel Aviv, costretto come tutti i club israeliani a disputare le gare internazionali in campo neutro per ovvi motivi di ordine pubblico. I felsinei una settimana fa hanno gettato alle ortiche la possibilità di avvicinarsi all’ottavo posto e guadagnarsi un match ball nell’ultima giornata per chiudere tra le prime otto ed evitare gli spareggi. La squadra di Vincenzo Italiano non è andata al di là di un pareggio interno con uno dei Celtic meno forti e pericolosi degli ultimi anni e peraltro alle prese con diversi problemi: gli scozzesi si erano addirittura portati avanti 2-0 nella prima frazione di gioco, nonostante l’espulsione di Hatate dopo la mezz’ora.

Poi la superiorità numerica ha permesso al Bologna di rimettere – in parte – le cose a posto (2-2) ma una vittoria avrebbe fatto salire i rossoblù a quota 14 punti e contro i derelitti israeliani, ultimi in classifica e già eliminati, un successo quasi certamente avrebbe significato qualificazione diretta.

Il Bologna, per bypassare i playoff, ora deve obbligatoriamente vincere a Backa Topola e farlo con più gol di scarto possibili perché la differenza reti, in caso di arrivo a pari punti, sarà determinante. Ma gli emiliani non sono padroni del proprio destino, in quanto bisognerà vedere cosa faranno le squadre che al momento li precedono in graduatoria (attualmente ce ne sono ben 6 sotto l’ottavo posto).

In coppa il Maccabi ha segnato solo due gol

Orsolini e compagni arrivano in ogni caso a questa partita scarichi e con il morale sotto i piedi: domenica scorsa hanno incassato la seconda sconfitta di fila in Serie A facendosi ribaltare a Marassi dal Genoa dopo essere andati in vantaggio di due gol. L’uomo in meno (espulso Skorupski ad inizio ripresa) in questo caso ha penalizzato gli uomini di Italiano, precipitati a -10 dal sesto posto e con la qualificazione europea che diventa sempre più un miraggio.

Terzo nel campionato israeliano dietro a Beitar Gerusalemme e Hapoel Be’er Sheva, il Maccabi Tel Aviv ha appena perso 2-1 il derby con i rivali cittadini dell’Hapoel, terzo ko di fila dopo quelli con Maccabi Haifa e Friburgo. In Europa League solo in un’occasione gli uomini di Zarko Lazetic sono riusciti a portare via punti: la trasferta di Salonicco contro il PAOK dello scorso settembre, terminata con un noioso 0-0. Sul banco degli imputati, un attacco che con appena due reti segnate è in assoluto il meno prolifico della fase a girone unico. In Serbia Italiano schiererà l’ormai rodato 4-2-3-1, con Dallinga preferito a Castro in attacco. Dietro il centravanti ex Tolosa agiranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.