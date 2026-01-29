Pronostico Lione-PAOK: uno choc immenso

Lione-PAOK è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non sappiamo nel momento in cui andiamo online se questa partita verrà disputata. Ma vedendo il calendario, crediamo che il PAOK sarà costretto a scendere in campo. Nella notte tra martedì e mercoledì, mentre erano in viaggio verso la Francia, dei tifosi della squadra ellenica sono stato coinvolti in un drammatico incidente stradale che ha portato a diversi morti. Una tragedia immane. Ci sarà sicuramente un minuto di silenzio. E la partita è sicuramente condizionata.
Difficile capire come andrà a finire. Di certo il Lione, che è primo in classifica, vorrebbe chiudere nelle prime due posizioni e per essere sicuro deve vincere. Il PAOK invece, è sicuro dei playoff e questo potrebbe anche portare a mollare un poco la presa. Non che la squadra ospite lo voglia, ma il pensiero a quello che è successo ai sostenitori, alle famiglie distrutte, e a tutto quello che ne comporterà, potrebbe fare la differenza. Non aggiungiamo altro per questa partita, non abbiamo abbastanza elementi oltre a quelli che vi abbiamo evidenziato per spingerci oltre. Ci spingiamo ad un pronostico asettico, sotto, senza pensare ovviamente alle motivazioni che questo match potrebbe dare, relativo alla classifica e alla qualità delle due squadre. Non possiamo realmente scrivere altro.
Come vedere Lione-PAOK in diretta tv e in streaming
La sfida Lione-PAOK è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Vince il Lione che chiuderà a punteggio pieno.
Le probabili formazioni di Lione-PAOK
LIONE (4-2-3-1): Descamps; Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico; De Carvalho, Tessmann; Karabec, Tolisso, Moreira; Sulc.
PAOK (4-3-3): Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Rahman; Ozdoyev, Meite; Zivkovic, Pelkas, Konstantelias; Giakoumakis.