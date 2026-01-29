Pronostico GA Eagles-Braga: qualificazione diretta a un passo

GA Eagles-Braga è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura in Europa League degli olandesi del Go Ahead Eagles sembra essere ormai agli sgoccioli. La “sentenza” potrebbe essere arrivata una settimana fa all’Allianz Riviera di Nizza: la sconfitta per 3-1 con i transalpini – all’epoca ultimi nella classifica del maxi-girone e già eliminati – ha complicato i piani qualificazione del club di Deventer, ora praticamente con un piede e mezzo fuori dalla manifestazione continentale. I detentori della Coppa d’Olanda hanno ancora qualche possibilità ma, oltre ad essere costretti ad avere la meglio sul Braga nell’ultima giornata, hanno bisogno di una serie di improbabili combinazioni per chiudere tra le prime 24.

Eppure il GA Eagles in autunno aveva dato l’impressione di poter conquistare almeno un pass per i playoff con le vittorie ottenute su Aston Villa – unica squadra a strappare punti con gli inglesi – e Panathinaikos. Lo storico successo sui Villans, però, è stato una sorta di canto del cigno: da allora i giallorossi hanno incassato solo sconfitte (quattro di fila), restando ancorati a quota 6 punti, bottino attualmente non sufficiente per accedere agli spareggi. Il Braga, invece, ha buone chance di qualificarsi direttamente agli ottavi: i lusitani arrivano al rush finale da quinti in classifica con 16 punti, che in teoria dovrebbero bastare per rimanere tra le prime otto.

Tuttavia, molto dipenderà dai risultati delle altre ed in caso di ko nei Paesi Bassi non è detto che la squadra di Carlos Vicens riesca a mantenere la quinta piazza.

Serve almeno un punto per mettere in cassaforte la qualificazione diretta ma se il Braga dovesse ripetere la prestazione di una settimana fa contro il più quotato Nottingham Forest, piegato 1-0 in Portogallo, anche la vittoria sarebbe alla portata dei biancorossi. Nel campionato portoghese, intanto, Joao Moutinho e compagni sono quarti, molto distanti dalle tre big (Porto, Sporting e Benfica), che hanno un altro passo. Domenica scorsa, in ogni caso, è arrivato un altro successo, un 5-0 senza storia sull’Alverca: per gli uomini di Vicens terza vittoria di fila nonché terzo clean sheet.

Come vedere GA Eagles-Braga in diretta tv e in streaming

GA Eagles-Braga è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al De Adelaarshorst di Deventer, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Braga è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.

Il pronostico

Il Braga sta attraversando un buon momento di forma e con ogni probabilità eviterà la sconfitta anche in Olanda. Il GA Eagles tenterà il tutto per tutto per strappare un successo – comunque non garanzia di qualificazione ai playoff – ma sarà davvero complicato battere una squadra solida ed in salute come quella portoghese. I gol, ad ogni modo, non dovrebbero mancare nella sfida di Deventer: il numero complessivo sarà verosimilmente superiore a due.

Le probabili formazioni di GA Eagles-Braga

GA EAGLES (4-2-3-1): De Busser; Adelgaard, Meulensteen, Kramer, James; Linthorst, Twigt; Sivertsen, Breum, Suray; Edvardsen.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Victor Gomez, Joao Moutinho, Gorby, Lelo; Ricardo Horta, Diego Rodrigues; Fran Navarro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2