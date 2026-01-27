Pronostico Werder Brema-Hoffenheim: il secondo posto diventa obiettivo

Werder Brema-Hoffenheim è un recupero della sedicesima giornata della Bundesliga: pronostico, formazioni e dove vederla

Trentasei punti, terzo posto in classifica, quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L’Hoffenheim, fino al momento, è la squadra rivelazione della Bundesliga. Il sogno, in questo recupero, è quello di avvicinarsi al Borussia Dortmund, secondo in classifica.

Pronostico Werder Brema-Hoffenheim
Le possibilità che questo possa avvenire sono davvero alte per un motivo semplice: il momento dei padroni di casa. Il Werder Brema non vince dal sette novembre, una serie interminabile di sconfitte e di pareggi che mettono tantissima paura, vista la classifica. Una squadra che si trova poco sopra la zona retrocessione e che adesso ha davvero le gambe che tremano. A differenza degli ospiti, ormai liberi da ogni pensiero di classifica e ormai sereni di aver raggiunto probabilmente quello che era l’obiettivo stagionale, vale a dire una salvezza tranquilla.

L’unico dubbio che potrebbe venire fuori è il fatto che l’Hoffenheim non è che sia abituato a giocare ogni tre giorni, e questo impegno in mezzo alla settimana sicuramente cambierà quella che sono le abitudini di questa squadra. Ma sappiamo benissimo che è la testa, sempre, a cambiare il tutto. E insomma, crediamo fortemente che questo match possa essere addirittura un rilancio clamoroso per il secondo posto. Gli ospiti ci credono.

Come vedere Werder Brema-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida Werder Brema-Hoffenheim è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata 2.05 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Sei degli ultimi otto precedenti hanno visto entrambe trovare la via della rete. Sarà così anche questa volta, questa è una certezza. E occhio al colpo esterno, l’Hoffenheim in questo momento sta troppo bene.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Hoffenheim

WERDER BREMA (3-5-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Puertas, Schmidt; Njinmah, Schmid.
HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger, Prass; Lemperle, Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
