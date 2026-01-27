Pronostico Pafos-Slavia Praga: si chiude in bellezza

Pafos-Slavia Praga è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Pafos, che clamorosamente sarebbe pure ancora in corsa per un posto nelle prime ventiquattro (deve vincere e sperare, cosa che non serve allo Slavia Praga) ha perso solamente una delle ultime dieci partite giocate in casa in manifestazioni europee. Certo, ne ha vinto solamente una nelle ultime otto, ma potrebbe fare il colpaccio questa volta e aggiornare questa statistica.
Lo Slavia come spiegato non ha nulla da chiedere: tre punti in sette partite sono troppo pochi per sperare in qualcosa, ma che questa squadra non avrebbe avuto praticamente nessuna possibilità si era capito sin dalle prime battute, e il percorso lo ha confermato. Gli ospiti quindi penseranno giustamente alla stagione che dovranno affrontare in casa. Quindi turnover, niente pressioni, e voglia quasi di tornare a casa dopo questa trasferta di cipriota, la seconda della propria storia.
Un ultimo match che, per quanto riguarda i padroni di casa, nelle peggiore delle ipotesi, regalerà una vittoria per chiudere in bellezza. Anche se, le possibilità come detto prima ci sono. Minime, ma ci sono. Meglio non avere nessun rimpianto, chiaramente.
Come vedere Pafos-Slavia Praga in diretta tv e in streaming
La sfida Pafos-Slavia Praga è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il valore della vittoria del Pafos è altissimo. Crediamo pure troppo alto per quello che lo Slavia Praga non può fare, vale a dire crederci ancora. Insomma, in una multipla la vittoria cipriota farebbe schizzare tutto verso l’alto. Ci sono ottime possibilità che questo avvenga.
Le probabili formazioni di Pafos-Slavia Praga
PAFOS (4-2-3-1): Gorter; Bruno, Luckassen, Pileas, Sema; Dragomir, Quina, Pêpê; Oršić, Jajá; Dimata.
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Zima, Chaloupek; Douděra, Dorley, Sadílek, Provod, Sanyang; Kušej, Chorý