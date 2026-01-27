Pronostico Pafos-Slavia Praga: si chiude in bellezza

Pafos-Slavia Praga è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Pafos, che clamorosamente sarebbe pure ancora in corsa per un posto nelle prime ventiquattro (deve vincere e sperare, cosa che non serve allo Slavia Praga) ha perso solamente una delle ultime dieci partite giocate in casa in manifestazioni europee. Certo, ne ha vinto solamente una nelle ultime otto, ma potrebbe fare il colpaccio questa volta e aggiornare questa statistica.

Lo Slavia come spiegato non ha nulla da chiedere: tre punti in sette partite sono troppo pochi per sperare in qualcosa, ma che questa squadra non avrebbe avuto praticamente nessuna possibilità si era capito sin dalle prime battute, e il percorso lo ha confermato. Gli ospiti quindi penseranno giustamente alla stagione che dovranno affrontare in casa. Quindi turnover, niente pressioni, e voglia quasi di tornare a casa dopo questa trasferta di cipriota, la seconda della propria storia.

Un ultimo match che, per quanto riguarda i padroni di casa, nelle peggiore delle ipotesi, regalerà una vittoria per chiudere in bellezza. Anche se, le possibilità come detto prima ci sono. Minime, ma ci sono. Meglio non avere nessun rimpianto, chiaramente.

Come vedere Pafos-Slavia Praga in diretta tv e in streaming