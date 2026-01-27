Pronostico Fiorentina-Como: finisce come in campionato

Fiorentina-Como è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Como si concludono gli ottavi di finale della Coppa Italia 25-26, per la prima volta spalmati su diverse settimane a causa degli impegni e del calendario molto fitto delle squadre coinvolte. Si gioca in casa della Viola perché nella scorsa stagione i gigliati si classificarono davanti ai lariani: difficile che accada anche quest’anno, alla luce dell’annata terribile del club toscano, addirittura a rischio retrocessione.

La Fiorentina è reduce dalla prima sconfitta del 2026, un ko dolorosissimo contro una diretta concorrente, il Cagliari, che grazie a due contropiedi sfruttati alla grande sabato scorso ha portato via tre punti di platino da Firenze (1-2), approfittando delle incertezze della difesa viola, ancora una volta finita sotto accusa.

Per la squadra di Paolo Vanoli una doccia fredda che ha gettato nuovamente la tifoseria nello sconforto, proprio nel momento in cui sembrava che De Gea e compagni fossero riusciti a mettersi il disastroso girone d’andata alle spalle facendo registrare quattro risultati utili consecutivi. La Viola ha tenuto la palla per quasi tutti i 90 minuti ma senza produrre granché: qualcosa di simile era avvenuto anche negli scontri diretti contro Verona e Parma, che come il Cagliari si erano difese ad oltranza per poi fare male con le ripartenze. Fiorentina scivolata di nuovo in zona retrocessione, dunque, e staccata di un punto dal Lecce, ad oggi la squadra sui cui i gigliati sono chiamati a fare la corsa per evitare di ritrovarsi clamorosamente in B nell’anno del centenario.

Il momento strepitoso dei lariani

La Coppa Italia, che inizialmente era uno degli obiettivi stagionali della Fiorentina, passa inevitabilmente in secondo piano. Ne può approfittare lo strepitoso Como di Cesc Fabregas, che dopo aver preso a pallate la Lazio (0-3 all’Olimpico) nell’ultimo turno di campionato ha annichilito il malcapitato Torino con un risultato tennistico (6-0). Impossibile fare finta di nulla: il Como ha tutte le carte in regola per restare attaccato al treno Europa, se consideriamo che alla ventiduesima giornata ha solo due punti in meno della Juventus quinta ed è a -3 dalla Champions League.

Fabregas vuole regalarsi il quarto di finale con il Napoli e limiterà il turnover: in campo tutti i titolarissimi, da Nico Paz a Rodriguez, passando per Douvikas e Ramon. Vanoli, invece, potrebbe dar spazio a chi finora ha giocato meno, facendo rifiatare qualcuno in vista della sfida di sabato prossimo con il Napoli, ben più importante della Coppa Italia. Ancora out Kean, ancora alle prese con il fastidio alla caviglia. Il tecnico gigliato sta pensando ad una soluzione d’emergenza: Fabbian falso nueve.

Come vedere Fiorentina-Como in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Fiorentina-Como è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Lazio-Milan anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.13 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.

Il pronostico

Dopo aver battuto Sudtirol e Sassuolo, il Como dovrebbe superare anche questo turno andando a vincere sul campo della Fiorentina, di nuovo nei guai in seguito al ko casalingo con il Cagliari. I lariani hanno già espugnato il “Franchi” in questa stagione (1-2) e con ogni probabilità ci riusciranno di nuovo in una partita in cui le motivazioni maggiori della squadra di Fabregas finiranno per fare la differenza. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete. Da valutare il segno 2, tra l’altro a quote davvero appetibili.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Brescianini, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Kuhn; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2