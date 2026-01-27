Pronostici League Two 27 gennaio: davanti ai propri tifosi sono insuperabili

League Two, si ritorna immediatamente a giocare anche nella quarta serie del sistema calcistico inglese: le nostre scelte su un avvincente Tuesday Night.

Neanche il tempo di commentare i risultati dello scorso fine settimana che, anche in League Two, è di nuovo tempo di riallacciarsi gli scarpini e tornare in campo.

Soltanto le prime tre, alla fine dei giochi, verranno promosse in League One senza dover passare dai playoff: attualmente la lotta è apertissima, solo la capolista Bromley sembra aver messo il turbo nelle ultime giornate, staccando le inseguitrici. Dopo la vittoria nello scontro diretto con lo Swindon sono diventati 55 i punti conquistati in questo campionato dai Ravens. A partire dal mese di dicembre, quello dei londinesi si è trasformato in un soliloquio: 8 vittorie in 9 partite, striscia interrotta dal mezzo passo falso in casa Chesterfield (0-0).

È davanti ai propri tifosi che il Bromley finora ha dato il meglio di sé: 9 successi e 4 pareggi nei 13 match disputati ad Hayes Lane, per un totale di 31 punti. Sì, avete letto bene: neanche una sconfitta, unica squadra a riuscirci a questo punto del torneo.

Gli uomini di Andy Woodman mettono altri tre punti nel mirino nella sfida con il Crewe Alexandra: missione tutt’altro che impossibile, visto che i biancorossi sono stati troppo discontinui nell’ultimo periodo e rischiano di mancare l’obiettivo playoff. Sabato scorso è arrivata la terza sconfitta di fila in trasferta per un Crewe che lontano dal proprio pubblico arranca.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre che appaiono in crescita c’è anche il Barnet, reduce dal pirotecnico 3-2 con l’Oldham, battuto nonostante l’espulsione di Tavares a metà secondo tempo.

Una prova di forza necessaria per le Bees, subito risollevatesi dopo il ko di Grimsby e determinate a conquistare quello che sarebbe il quarto successo nelle ultime cinque giornate contro il Tranmere Rovers: i Super Whites sono in caduta libera e la terza sconfitta di fila rimediata nel weekend a Cambrigde ne è la dimostrazione. Possibile anche un risultato positivo del Gillingham nella trasferta di Cheltenham: 4 sconfitte nelle ultime 5 per i Robins, umore diametralmente opposto invece in casa Gills dopo le due prestazioni convincenti con Newport County e Harrogate Town (quest’ultimo spazzato letteralmente via 3-0 nell’ultima giornata di campionato).

La seconda della classe, il Salford, ha l’occasione di incrementare il distacco nei confronti delle inseguitrici: la lunga striscia di risultati utili che in League Two va avanti da novembre non si spezzerà nel match con il Chesterfield, incapace di vincere dal Boxing Day (cinque giornate senza i tre punti) ed ora distante quattro lunghezze dal settimo posto che a fine stagione vorrebbe dire playoff. A Moor Lane i gol non dovrebbero mancare, se consideriamo che gli Ammies hanno la difesa più battuta tra le prime sette (33 reti subite). A ridosso della zona playoff ci sono pure Colchester e Grimsby Town: entrambe stanno attraversando un buon momento di forma e non sarebbe una sorpresa se dessero vita ad una partita movimentata.

League Two: possibili vincenti

Bromley (in Bromley-Crewe Alexandra)

Barnet (in Barnet-Tranmere Rovers)

Gillingham o pareggio (in Cheltenham-Gillingham)

La partita da almeno tre gol complessivi

Salford-Chesterfield

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

Colchester-Grimsby Town

La partita da meno di tre gol complessivi

Cheltenham-Gillingham

Comparazione quote

La vittoria del Barnet è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “Gol” in Colchester-Grimsby Town è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

