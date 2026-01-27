I pronostici di martedì 27 gennaio: Bundesliga, Coppa Italia, League One e League Two

I pronostici di martedì 27 gennaio, in attesa della Champions League ci sono Bundesliga, Coppa Italia, League One e League Two
In attesa dell’ultima giornata della League Phase di Champions League con tutte le partite che verranno giocate mercoledì in contemporanea a partire dalle ore 21:00, oggi ci sono due recuperi di Bundesliga, una partita di Coppa Italia e i turni infrasettimanali di League One e League Two.
Il Cardiff è sulla strada giusta per l’immediato ritorno in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno. Nonostante il terzo pareggio nelle ultime cinque giornate – sabato scorso non è andato al di là di un pareggio con lo Stockport County, il club gallese, imbattuto da sette partite, vanta 10 punti di vantaggio sulle terze. Un divario indubbiamente molto ampio: solo una seconda parte di stagione disastrosa impedirebbe alla squadra di Brian Barry-Murphy di raggiungere l’obiettivo promozione.
In questo turno infrasettimanale il Cardiff conta di tornare immediatamente a vincere. In casa i Bluebirds hanno toppato solo tre gare su 14 ed in caso di vittoria contro lo Stockport sarebbero diventati 9 i successi casalinghi consecutivi.
I pronostici sulle altre partite
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Fiorentina-Como, Coppa Italia, ore 21:00
Vincenti
- LIPSIA (in St. Pauli-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30)
- BROMLEY (in Bromley-Crewe Alexandra, League Two, ore 20:45)
- CARDIFF (in Cardiff-Barnsley, League One, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Barnet-Tranmere, League Two, ore 20:45
- Salford City-Chesterfield FC, League Two, ore 20:45
- Cardiff-Barnsley, League One, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30
- Rotherham-Northampton, League One, ore 20:45
- Colchester United-Grimsby Town, League Two, ore 20:45
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in South Shields-AFC Fylde, National League Nord, ore 20:45