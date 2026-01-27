I pronostici di martedì 27 gennaio: Bundesliga, Coppa Italia, League One e League Two

Favorito per i tre punti anche il Plymouth, che grazie alle tre vittorie di fila con Burton Albion, Peterborough United e Luton (nessuna rete subita e tre clean sheet di fila) si è allontanato dalle zona pericolose della classifica. Si profila un match frizzante con il Mansfield, altra squadra che sta vivendo un buon momento di forma e che nel Devon quasi certamente si giocherà le sue carte.