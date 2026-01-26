Pronostico Barcellona-Copenaghen: il sogno si chiude al Camp Nou

Barcellona-Copenaghen è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Al nono posto in classifica, quindi al momento fuori dalle prime otto e quindi con la possibilità di giocare il playoff. Ma il Barcellona, vincendo contro il Copenaghen, potrebbe anche rientrare tra le prime otto. O attraverso la differenza reti – complicato – oppure se qualcuna che sta davanti non fa risultato pieno. In ogni caso, i catalani, non possono avere rimpianti alla fine di questo match.

Non solo il fattore campo e quello qualitativo. Ma anche i numeri sono tutti dalla parte della squadra di Flick: nelle ultime otto partite contro squadre danesi sono arrivate sei vittorie e due pareggi. Subendo, inoltre, due sole reti in queste striscia aperta. Che il Barcellona faccia gol è scontato, anche perché ha segnato in 26 delle ultime 27 partite della massima competizione europea e, inoltre, nessuna delle ultime 42 si è conclusa con un risultato a occhiali. Statistiche che rendono l’idea di quello che è il valore offensivo del Barcellona, e non potrebbe essere altrimenti, inoltre. Un club che fa della forza offensiva il suo principale metodo di vittorie.

Per il Copenaghen, che clamorosamente sarebbe rimasto pure in corsa dopo il pareggio contro il Napoli, le speranze si sono chiuse nel momento in cui, arrivati a questo punto, è venuto fuori il calendario. Giocare gli ultimi 90′, su un campo del genere, e contro una squadra del genere, è di fatto un’eliminazione anticipata. Non ci possono essere purtroppo altre parole. Ma rimane comunque un cammino fatto a testa altissima.

Come vedere Barcellona-Copenaghen in diretta tv e in streaming