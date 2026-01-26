Pronostico Atletico Madrid-Bodø/Glimt: in casa non passa nessuno

Atletico Madrid-Bodø/Glimt è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro le squadre norvegesi, l’Atletico Madrid ha vinto le ultime sei partite giocate. E siccome gli uomini di Simeone, hanno ancora minime speranze di entrare tra le prime otto della manifestazione, e vedendo pure quello che è il cammino in casa dei Colchoneros, intatto in questa stagione, crediamo fortemente che la partita in questione sia abbastanza indirizzata.

Nelle ultime 18 partite al Wanda, inoltre, l’Atletico (parliamo di Champions League) ha perso solamente una volta. E nelle ultime 13 ha vinto 12 volte. In poche parole, nonostante il Bodo si sia dimostrata una squadra assai temibile – ha battuto il City la scorsa settimana, ma in casa fa un altro sport – ci pare impossibile che possa uscire indenne da quello che è il campo, e i numeri parlano chiaro, più complicato di tutta la Champions. Nessuno in casa a questo cammino, solamente il Bayern Monaco è a questi livelli.

C’è un dato che permette comunque al Bodo di pensare almeno di segnare una rete: nelle ultime sei partite giocate in Champions i madrileni non sono mai riusciti a tenere inviolata la propria porta. E siccome i norvegesi, lì davanti, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche importanti e che possono mettere in difficoltà chiunque, un gol lo posso pur trovare. Ma è il massimo che possono fare.

Come vedere Atletico Madrid-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming