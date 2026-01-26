Pronostico Atletico Madrid-Bodø/Glimt: in casa non passa nessuno

Atletico Madrid-Bodø/Glimt è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro le squadre norvegesi, l’Atletico Madrid ha vinto le ultime sei partite giocate. E siccome gli uomini di Simeone, hanno ancora minime speranze di entrare tra le prime otto della manifestazione, e vedendo pure quello che è il cammino in casa dei Colchoneros, intatto in questa stagione, crediamo fortemente che la partita in questione sia abbastanza indirizzata.

Pronostico Atletico Madrid-Bodø/Glimt
Pronostico Atletico Madrid-Bodø/Glimt: in casa non passa nessuno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nelle ultime 18 partite al Wanda, inoltre, l’Atletico (parliamo di Champions League) ha perso solamente una volta. E nelle ultime 13 ha vinto 12 volte. In poche parole, nonostante il Bodo si sia dimostrata una squadra assai temibile – ha battuto il City la scorsa settimana, ma in casa fa un altro sport – ci pare impossibile che possa uscire indenne da quello che è il campo, e i numeri parlano chiaro, più complicato di tutta la Champions. Nessuno in casa a questo cammino, solamente il Bayern Monaco è a questi livelli.

C’è un dato che permette comunque al Bodo di pensare almeno di segnare una rete: nelle ultime sei partite giocate in Champions i madrileni non sono mai riusciti a tenere inviolata la propria porta. E siccome i norvegesi, lì davanti, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche importanti e che possono mettere in difficoltà chiunque, un gol lo posso pur trovare. Ma è il massimo che possono fare.

Come vedere Atletico Madrid-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming

Come vedere Atletico Madrid-Bodø/Glimt
Come vedere Atletico Madrid-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Atletico Madrid-Bodø/Glimt è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica. 

Il pronostico

Vincerà l’Atletico Madrid, non abbiamo dubbi su questo. Una gara che i padroni di casa devono conquistare per sperare, pure, di entrare tra le primo otto. Occhio al gol del Bodo, che per i numeri ci può assolutamente stare.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Bodø/Glimt

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Pubill, Hankco; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Alvarez.
BODO (4-3-3): Haikin; Sjvold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltness; Blomberg, Hogh, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
