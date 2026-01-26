Pronostici Everton-Leeds: marcatore e tiratori

Everton-Leeds, i pronostici della sfida: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

A caccia di punti pesanti con cui alimentare le speranze di una clamorosa qualificazione in Europa, l’Everton ospita il Leeds nel Monday Night della ventitreesima giornata di Premier League con alcune defezioni degne di nota.

L’assenza di Grealish, infatti, obbligherà Moyes a gettare subito nella mischia Ndiaye, al rientro da una Coppa d’Africa che ha visto il jolly offensivo della compagine di Liverpool assoluto protagonista. Con quattro gol all’attivo il senegalese è il calciatore più prolifico della sua squadra in Premier League (in coabitazione con Barry).

Numeri e cifre che fanno il paio con il tasso di Expected Goal che Ndiaye è stato in grado di propiziare: il 3,14 di EG testimonia solo in parte la pericolosità e l’intraprendenza con cui il classe 2000 mira a far saltare il banco.

Pronostici Everton-Leeds: la scelta legata ai tiratori

Continuando il nostro scandaglio in chiave player building ma spostando l’asticella alla voce tiratori, appare degna di considerazione la candidatura di James Justin. Complice l’assenza di Bijol, l’ex Leicester ha ormai assunto una centralità rilevante del pacchetto di Farke.

Braccetto con lo spiccato vizio dell’inserimento, l’inglese è reduce da tre partite in cui ha tirato almeno una volta: un suo Over 0,5 di tiri totali appare assolutamente degno di nota vista la predisposizione a rifinire l’azione con una certa continuità.

Ex dal dente avvelenato, Calvert Lewin vuole rendersi protagonista di una prestazione degna di nota in quella per anni è stata la sua casa. In crescita di condizione e sempre più al centro dei meccanismi della sua squadra, l’inglese ha indirizzato nello specchio avversario 19 delle 42 conclusioni provate: un ottimo biglietto da visita per caldeggiare l’Over 0,5 di tiri in porta.

Ndiaye marcatore plus; Justin Over 0,5 tiro totale plus e Calvert Lewin Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 7,80 su Goldbet.