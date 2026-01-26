I pronostici di lunedì 26 gennaio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 26 gennaio, ci sono Verona-Udinese di Serie A, Girona-Getafe di Liga ed Everton-Leeds di Premier League

Il Verona ultimo in classifica ha venduto uno dei calciatori migliori in rosa, Giovane, passato al Napoli. Dopo questa cessione le possibilità di una retrocessione aumentano, ma mai dare per spacciato l’Hellas in modo affrettato, viste le salvezze miracolose degli anni passati in cui pure nel corso del mese di gennaio non sono mancate degli addii pesanti.

La partita contro l’Udinese, che ha vinto solo una volta nelle ultime sei giornate, potrebbe essere quella giusta per ritrovare speranze. Negli ultimi quattro incroci lo spettacolo è sempre mancato, e probabilmente sarà così anche stavolta, vista l’importanza della posta in palio.

I pronostici sulle altre partite

Grazie alla sorprendente vittoria sull’Aston Villa, l’Everton è pienamente in corsa per conquistare un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Il Leeds, però, con il passaggio al 3-5-2 è diventato un avversario molto complicato da affrontare. Il rocambolesco 4-3 perso a Newcastle è l’unica sconfitta nelle dieci partite successive al cambio tattico, un rendimento che li ha allontanati in modo deciso dalla zona retrocessione.

Il colpo più duro per l’Everton, in questa partita e anche in prospettiva futura, è l’assenza di Jack Grealish. L’esterno offensivo, uomo chiave della squadra, si è infortunato nella vittoria contro la sua ex squadra, l’Aston Villa, e resterà fuori per mesi, non per settimane. Una nota positiva, almeno, è il rientro di Iliman Ndiaye dall’AFCON, e il suo contributo dovrà essere immediato vista l’indisponibilità di Grealish. Sarà una sfida equilibrata, con l’Everton leggermente favorito: gol probabili, ma sarà difficile vederne più di tre.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Girona-Getafe, Liga, ore 21:00

Vincenti

AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al Akhdoud, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Ittihad-Al Akhdoud, ore 18:30) AL NASSR (in Al Nassr-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Nassr-Al Taawoun, ore 18:30) BESIKTAS (in Eyüpspor-Beşiktaş, Super Lig, ore 18:00)

(in Eyüpspor-Beşiktaş, ore 18:00) PORTO (in Porto-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Taawoun , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 De Graafschap-Den Bosch , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Norwich City-Coventry City, Championship, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Jong AZ-Almere , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Roda-VVV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 6.44 GOLDBET ; 6.42 SPORTBET; 6.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Everton-Leeds, Premier League, ore 21:00