Pronostico Roma-Milan: il posticipo che pesa su scudetto e Champions

La ventiduesima potrebbe diventare una giornata spartiacque di questa Serie A. L’Inter ha strapazzato il Pisa nell’anticipo del venerdì, volando a + 6 sulla seconda e mettendo ancora più pressione alle sue inseguitrici nella lotta al tricolore. Normale, dunque, che gli esiti degli scontri diretti incrociati, Juventus-Napoli e Roma–Milan, rischino di essere ancora più determinanti. In ottica scudetto ma anche in ottica qualificazione Champions.

Nel posticipo domenicale dell’Olimpico i rossoneri sono chiamati a replicare ai cugini, impedendo quella che sarebbe una prima fuga in avanti da parte dei nerazzurri. I capitolini, invece, sono attardati rispetto al Diavolo: hanno 4 punti in meno e da tempo, dalle parti di Trigoria, non si pronuncia più la parola scudetto, obiettivo forse un po’ troppo ambizioso.

Con una vittoria, però, la squadra di Gian Piero Gasperini consoliderebbe ulteriormente il quarto posto, oltre a minacciare il terzo del Napoli e a tenere lontana la Juventus (qualche ora prima bianconeri e azzurri si toglieranno punti a vicenda). La Roma ha ottenuto 4 successi nelle ultime 5 gare, arrendendosi soltanto al Torino in Coppa Italia.

Immediata, una settimana fa, la rivincita sui granata, battuti 2-0 nel match di campionato, mentre giovedì scorso è arrivata la quarta affermazione di fila in Europa League (2-0 contro lo Stoccarda), fondamentale per rientrare tra le prime otto della maxiclassifica ad una giornata dal termine della League Phase. Tra i migliori in campo a Torino, il nuovo acquisto Donyell Malen: l’ex Aston Villa, schierato dal primo minuto come terminale offensivo del 3-4-2-1 gasperiniano, ha trovato immediatamente la via del gol, dimostrando che il tecnico non aveva tutti i torti quando si lamentava dell’assenza di un centravanti in grado di fare la differenza.

Non si contano più invece i risultati utili consecutivi del Milan in campionato. Agli uomini di Massimiliani Allegri domenica scorsa è bastato un gol dell’acquisto di gennaio Fullkrug per piegare un ostico Lecce (1-0) e regalare all’allenatore livornese la seconda vittoria di fila dopo quella, ancora più pesante, conquistata nel recupero con il Como. I rossoneri in Serie A sono imbattuti addirittura da agosto (21 gare di fila) e nei cinque principali campionati europei solo il Bayern Monaco può vantare un’imbattibilità così lunga.

Allegri nella Capitale riproporrà dal 1′ Modric e Bartesaghi, mentre dietro De Winter potrebbe far rifiatare uno tra Tomori e Pavlovic. L’ex di turno Saelemaekers è recuperato: starà all’allenatore decidere se farlo partire titolare o meno. In attacco riecco la coppia Pulisic-Leao ma dalla panchina scalpitano Fullkrug e Nkunku, che hanno risposto presente quando sono stati chiamati in causa. Nella Roma Gasperini deve scegliere chi tra Soulé e Pellegrini affiancherà Dybala sulla trequarti. Conferma per Malen, assente in Europa League perché arruolabile solo nella fase ad eliminazione diretta. In panchina El Aynaoui, reduce dall’avventura in Coppa d’Africa con il suo Marocco.

Il pronostico

Di fronte due tra le difese meno battute del campionato: la Roma è in assoluto quella che ha subito meno gol, 12, ma anche il Milan ha brillato da questo punto di vista (16 reti incassate). La volontà dei due allenatori, dunque, sarà quella di concedere meno spazi possibili agli avversari, anche se molto probabilmente saranno i giallorossi ad essere più propositivi, non solo per una questione di fattore campo. Prevediamo grande equilibrio in una sfida in cui, come all’andata (vittoria per 1-0 da parte del Milan), il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1