Pronostico Genoa-Bologna: le fatiche si sentono

Genoa-Bologna è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non è proprio il momento migliore della stagione per il Bologna di Vincenzo Italiano. Fatiche fisiche, ma soprattutto mentali, non hanno permesso di iniziare nel migliore dei modi questo 2026. Parliamo di una squadra, quella emiliana, che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta e che a detta anche del proprio allenatore avrebbe bisogno di recuperare.

A differenza del Genoa, ovviamente, che pare stia davvero in forma e che con Daniele De Rossi in panchina ha piazzato una serie importante di risultati utili consecutivi che permettono di guardare con un certo ottimismo al futuro. I liguri hanno preso pure Baldanzi, un giocatore che DDR conosceva per averlo allenato a Roma, e che domenica pomeriggio potrebbe pure esordire, magari a gara in corso.

Ci appare davvero complicata questa trasferta per i rossoblù. Che devono, tra le altre cose, pure pensare al match della prossima settimana in Europa League per riuscire a guadagnare una posizione importante dentro i playoff. Insomma, una serie di fattori che porteranno il Genoa a rimanere a galla in questo momento e piazzare davanti al proprio pubblico un altro risultato amico.

Come vedere Genoa-Bologna in diretta tv e in streaming

Genoa-Bologna, in programma domenica alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La quota di entrambe le squadre a segno è davvero altissima per non essere sfruttata. Parliamo di un match che vede due difese non troppo forti e giocatori offensivi che stanno bene (vedi Colombo). Insomma, basta quello per andare sul sicuro. Ah, occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1